Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davasını nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala’nın yakınlarıyla bayramlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:17
Özgür Özel, Gezi tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı
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Özgür Özel, Gezi davasından tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay, Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra, Çiğdem Mater’in eşi Murat Utku ile Gezi davasında tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı’yı telefonla arayarak, Şeker Bayramı’nı kutladı.

Özel, görüşmelerinde Gezi yargılamasında verilen haksız cezaları her zeminde dile getirmeye devam edeceklerini belirtti. Özel, Gezi nedeniyle cezaevinde kimsenin bulunmaması ve tüm tutukluların özgürlüklerine kavuşması gerektiğinin altını çizdi.



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