Özgür Özel Hatay'da dokuma atölyesini ziyaret etti, atkı dokudu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Arsuz'da, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği'nde bulunan dokuma atölyesini ziyaret etti. Burada kadın dokumacılarla bir araya gelen Özel, dokuma tezgahında atkı dokudu.

Özgür Özel Hatay'da dokuma atölyesini ziyaret etti, atkı dokudu
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ANKA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay ziyaretleri kapsamında, Arsuz ilçesinde bulunan Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Derneği bünyesindeki dokuma atölyesini ziyaret etti.

Partisinin MYK toplantısı öncesinde, burada kadın dokumacılarla bir araya gelen Özel, dokumacılarla sohbet etti. Kadın dokumacılar Özel'e ve eşi Didem Özel'e kendi dokudukları atkılardan hediye etti. Dokuma tezgahının nasıl çalıştığını dinleyen Özel, tezgahın başına oturarak atkı dokudu. 


Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Özgür Özel #hatay

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