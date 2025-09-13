Özgür Özel'i hedef almıştı... CHP'li Bakan'dan, Ali Yerlikaya'ya sert tepki: 'Hesabı, günü geldiğinde mutlaka sorulur!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik eleştirilerine, Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden verdiği yanıta ilişkin açıklama yaptı.

CHP’li Bakan, Yerlikaya’nın yanıtına tepki göstererek "İçişleri Bakanı, bir sosyal medya fenomeni değildir. Onun kişiliğini ve ahlakını gösterecek olan edebî sözler değil, icraatlarıdır. Siz, Cumhuriyet tarihinin en başarısız İçişleri Bakanlarından biri olarak tarihe geçeceksiniz. Bu makamlar kimsenin şahsi koltuğu değildir. Devletin makamı, milletin emaneti olan görevlerdir" ifadelerini kullandı.

"İÇİŞLERİ BAKANI, BİR SOSYAL MEDYA FENOMENİ DEĞİLDİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Ali Yerlikaya; Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, devletin en icracı makamlarından biridir. Vatandaşın gözünde devlet denince akla gelen ilk otorite; köyde jandarma, şehirde polis, sahada mülki idare amiridir. Böyle bir makamın sahibinden beklenen, sosyal medya üzerinden edebi sözlerle polemik yürütmek değil; icraat üretmek, sorunlara çözüm bulmaktır. Göreve geldiğin günden bugüne suç ve suçluyla mücadelede sokaklarımız her gün yeni bir cinayet haberiyle sarsıldı. Organize suç örgütleri 18 yaş altına kadar indi, mahalle çeteleri ülkenin dört bir yanını sardı.

Kadın cinayetleri sistematik olarak devam ediyor ve her geçen gün artıyor. Uyuşturucuda Türkiye artık sadece transit ülke değil, aynı zamanda hedef ülke. Uyuşturucu kullanımı 11-12 yaşındaki çocuklara kadar düştü, kırsaldan kentlere kadar yayıldı. Siz bu tablo karşısında etkisizsiniz. Göç politikasında Suriye’de dengeler değişmesine rağmen hâlâ milyonlarca Suriyeli ülkemizde."

"SİZİN GÖREVİNİZ ON BİNLERCE POLİSİ ANA MUHALEFET PARTİSİNİN İL BİNASINA YIĞMAK DEĞİLDİR"

"Geri dönüş için gereken hiçbir adım atılmadı, yasa dışı göç hız kesmeden devam ediyor. Terörle mücadelede sosyal medya mesajlarını takip etmekle övünen birimler, terör örgütlerinin internet üzerinden örgütlenmesini, 16 yaşındaki çocukları aralarına katmasını engelleyemiyor. İzmir’de kahraman polislerimizi şehit verdik, günlerdir acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Hesabını veren yok. Polis ve jandarma intiharları artıyor, teşkilatlarda moral çöküntüsü her geçen gün derinleşiyor.

'Bakan' olarak tüm bu konulara sessizliğiniz de 'asaletinizden' değil acziyetinizden. Sizin göreviniz on binlerce polisi ana muhalefet partisinin il binasına yığmak değildir. Yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek yerine milletin vekillerine barikat yaptırmak değildir. Kanuna aykırı şekilde sicilsiz, numarasız, siyah tişörtlü kişileri toplumsal olaylarda görevlendirmek hiç değildir. İçişleri Bakanı, bir sosyal medya fenomeni değildir. Onun kişiliğini ve ahlakını gösterecek olan edebî sözler değil, icraatlarıdır.

Siz, Cumhuriyet tarihinin en başarısız İçişleri Bakanlarından biri olarak tarihe geçeceksiniz. Bu makamlar kimsenin şahsi koltuğu değildir. Devletin makamı, milletin emaneti olan görevlerdir. Kimse bu makamlarda kalıcı değildir. Gün gelir, bu koltuk da gider. Siz de bilmelisiniz ki; siyasi ahlaktan, hukuktan ve devlet ciddiyetinden uzak davranışların hesabı, günü geldiğinde mutlaka sorulur.''