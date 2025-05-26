Özgür Özel'i tehdit eden eski Çatalca Müftüsü'ne tepki: 'Derhal soruşturma başlatılmalı!'

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin "Sahnede gebermiş" paylaşımıyla tepki çeken eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Mehmetalioğlu, Özel'i sosyal medyada "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkânında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle" ifadeleriyle tehdit etti.

'DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI'

Özel'i tehdit eden Mehmetalioğlu'na CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan tepki geldi.

Bulut, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet’te görev yapan birinin ağzından çıkan sözler sadece rezillik değil, aynı zamanda nefret suçudur. Cirmi kadar yer yakacak olan zat, bırakın dini, insanlığı bile temsil edemez! Bu cüreti nereden bulduğunu çok iyi biliyoruz. Bu saldırgan dil, kamu görevlilerini iktidarın trolü haline getiren yönetim anlayışının, nefretin ve kutuplaşmanın ürünüdür. Hukuk devleti görevini yapmalı, derhal soruşturma başlatılmalıdır."

Volkan Konak için “gebermiş” diye kin kusan hadsiz, şimdi de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tehdit etmiş!

Diyanet’te görev yapan birinin ağzından çıkan sözler sadece rezillik değil, aynı zamanda nefret suçudur.

Cirmi kadar yer yakacak olan zat, bırakın dini, insanlığı bile… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) May 26, 2025

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, daha önce mitinglerde Mehmetalioğlu’nun Volkan Konak’a yönelik hakaret içeren paylaşımına sert tepki göstermiş, “Ben kimseyi yuhalatmam ama bu namussuzu yuhalayın! Bu ahlaksızı, din adamı görünümlü şeytanı yuhalayın!” diyerek kamuoyunun dikkatini çekmişti.