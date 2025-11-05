Özgür Özel’in açıkladığı ‘Akın Gürlek’ belgesine AKP’den ilk açıklama!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.

Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada "2 Ekim 2024’te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024’te Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne Akın Gürlek Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor, ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun, liyakatlı atanmış isimler. Tek başına bu burada. Şimdi bütün basına yolluyorum. 29 Temmuz 2025 tarihinde buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli. Ardından 29 Kasım 2024’te atanıyor, dokuz ay boyunca Ekrem Başkan’ı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp da dedim ya, ‘Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum.’ Apar topar 6 Ağustos 2025 günü Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılıyor. Soruyorum, soruyorum HSK’ya, soruyorum Adalet Bakanı’na, soruyorum Sayın Cumhurbaşkanına. Bir başsavcı başka görev alamaz derken, Eti Maden’in Lüksemburg'daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum. Türkiye’den olsa yakalayacağım, ben görmeden Lüksemburg’dan yüklü, Euro bazında bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Özel'in aynı mitingde kullandığı "Bundan sonra etrafındakine talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık. Bu kadar söylüyorum. Yeter, yeter. Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyacaksın" sözlerinin ardından, Özel hakkında soruşturma başlatılmıştı.