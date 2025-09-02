Özgür Özel'in balıkçılık uyarısını 4 ay önce tüm partiler ortak imzayla yapmıştı: 'Test faaliyetleri olumsuz etkiliyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop mitinginde şehirde yapılan füze testlerinin balıkçılığa olumsuz etkilerine dikkat çekerek “Şehirde balıkçılık dışında yapacak bir şey yok ve siz yılın 182 günü; yani iki günden birinde ‘Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız’ diyorsunuz. Turistlerin başlarının üstünden füzeler, roketler geçiyor. O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor. Mutlaka ROKETSAN’ın, ASELSAN’ın bu testleri yapabileceği, yerleşim birimlerinden uzak, çok daha doğru ve kimseye zararı olmayacak lokasyonlar bulunacaktır” dedi.

Bunun üzerine iktidara yakın medyada, Özel’in yerli füzeleri ve ROKETSAN ile ASELSAN gibi firmaları hedef aldığına yönelik haberler yapıldı.

Buna karşın, Meclis’te bundan üç ay önce balıkçılık sektöründeki sorunları araştırmak için kurulan komisyonun raporunda benzer bir tespite yer verildiği ortaya çıktı.

TÜM PARTİ TEMSİLCİLERİNİN İMZASI VAR

Raporda konuyla ilgili “Karadeniz’de yoğunlaşan, askeri amaçlı atışlı test faaliyetlerinde alan değişimi ya da balıkçılığa olan olumsuz etkisinin azaltılmasına yönelik çalışma yapılmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu raporun altında da tüm partilerin temsilcilerinin imzası bulunuyor.