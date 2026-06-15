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Özgür Özel'in Instagram iletişim hesabı ‘butlan’ yönetimine geçti: CHP'li Bulut'tan ‘itibar etmeyin’ uyarısı

Özgür Özel'in Instagram iletişim hesabı ‘butlan’ yönetimine geçti: CHP'li Bulut'tan ‘itibar etmeyin’ uyarısı

15.06.2026 19:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'in Instagram iletişim hesabı ‘butlan’ yönetimine geçti: CHP'li Bulut'tan ‘itibar etmeyin’ uyarısı

Özgür Özel’in Instagram iletişim hesabı mahkeme kararıyla CHP’ye atanan yönetime geçti. CHP’li Burhanettin Bulut, hesaptan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in resmi Instagram iletişim hesabı ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP’ye atanan yönetime geçti.

Özgür Özel İletişim sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in Instagram iletişim hesabına butlancılar tarafından el konuldu. Yeni sayfamızı takip edelim, paylaşalım, mücadelemizi büyütelim." ifadeleri kullanıldı.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yurttaşları ve partilileri uyaran bir paylaşım yaptı.

Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Instagram iletişim hesabı butlancıların kontrolüne geçmiştir. Bundan sonraki paylaşımlara itibar etmeyin.”

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