Özgür Özel, İstanbul'da yol haritasını açıkladı... Erdoğan'a seslendi: 'Sana ne…'

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İstanbul İl Başkanlığına ise mahkeme tarafından Gürsel Tekin'in başkanlığını yaptığı bir heyet kayyum olarak atandı.

"300 İMZA OLDUĞUNDA SEÇİMLİ OLARAK YENİLİYORSUN"

Now TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iptal kararı sonrası partisinin yol haritasını açıkladı.

Özel, "Amaç, yürüyen kongre sürecini bozmak. Bugün ne oluyor söyleyeyim. Dün İstanbul'da İl'e gittim, olağanüstü kongre kararı alıyorlar. Delegelerimiz noterde kuyrukta. Dün 200'ün üzerinde imza İl'e geldi. Zaten 300 imza olduğunda seçimli olarak yeniliyorsun. Sadece 120 imza, İl Kongresi'ni yapmaya yetiyor, 5'te biri. O kongreye gidenlerin yarısı seçim yapalım derse seçim oluyor. Şu anda kongreyi toplayacak sayıya ulaştık İstanbul'da. Seçimli olarak yapmak için de kongre salonunda tutup 301 kişi biz seçim istiyoruz dediğinde olacak. Dün gördüğüm manzara ne? İstanbul İl'de var. Geçen seçim Özgür Çelik'i desteklemedim diyor ama bu darbe girişimine karşı imza vermeye geldim diyor. Biz de diyoruz ki notere vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

"BEN AK PARTİ KONGRESİ İLE NİYE İLGİLENEYİM"

Konuşmasını sürdüren Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi hedef almasını eleştirdi.

Özel, "Biz rekabet yapıyoruz. Ben İstanbul AK Parti İl Başkanlık kongresinin 2 yıl öncesine dava açmak ile niye ilgileneyim? Rakibim olan siyasi parti birilerini seçmiş yönetiliyor. Ben karşımdaki muhattaba bakarım. Tayyip Erdoğan CHP'nin İl Kongreleri ile Genel Kurulu ile niye bu kadar meşgul, Bu süreç nereden başladı? Bursa'da meczubun biri İl Başkanımıza hakarette bulundu. O da onu mahkemeye verdi. Mahkeme baktı görevsizlik kararı verdi. Bu parti işidir, Ankara baksın diye. Ankara'ya geldi dosya bir yıldır duruyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Tayyip Erdoğan üç ayda bir çıkıp diyordu ki, Ey Özgür Özel şaibeli kurultaya bir şey söyle. Sana ne, sana ne... Delinin biri bir şey söylemiş o da gelmiş burada durmuş.

Burada bir iktidar hazırlığı var. 15 Eylül bir teferruat. İki yıl önce İstanbul'da yapılmış seçimi somut kanıt olmadan, itiraz süresi geçmiş, yenisi yapılıyor kongrenin... 950 mahallede seçimler yapıldı İstanbul'da. Yarından itibaren ilçe kısmı başlıyordu seçimlerin. İki sene önceki seçimin meczup, çirkin profillerin iğrenç iftiralarıyla iptal edildi. Bu dosyaya bütün Türkiye bakıyor. Olmayan şeyin üstünde günlerce tepindiler. Kanıtın K'si olsa dosyada her gün TV'lerde tartışmazlar mıydı?" sözlerini kaydetti.

Özel, iktidara çağrıda bulunarak, 2 Kasım'da erken seçim yapılması talebini yineledi.

Özel, parti içi muhaliflere de seslenerek, "Sonra buna bizim içimizden bazı arkadaşlar, kendilerince parti içinden bir şey söyleyeceğiz diye, Erdoğan'ın bu sözlerine cevap vermeliler diye bir şey başlattılar. Oradan gelinen nokta bu. Onlar şunu arıyorlar: CHP'de birileri buna dahil olsun" dedi.

"KAYYUMA RANDEVU VEREMEM"

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in Kadıköy Belediye Başkanı adayı olmak istediğini açıklayan Özel, "Başka birini tercih ettik. Gürsel Tekin, sinirlendi. Partiden istifa edeceğini söyledi. Kendisi istifa ederek partiden ayrıldığını söyledi. Mahkeme karar almış, kurultayı iptal etmiş. Bu görevi kabul eden kişiyi ben geçmişte birlikte görev yaptığımız kişiden ayırırım. Bu karara bir parti üyesi lazım. Bunu kabul etmemek lazım. Ben kabul ettiğini duyduğum anda ‘Partiyle ilişkisini keselim’ dedim. Tedbirli olarak disipline verdik. Şimdi YDK savunmasını alacak. İtiraz edebilir. Ama Gürsel Tekin, artık partimizin üyesi değil" şeklinde konuştu.

Özel, Tekin'in randevu talebine ilişkin ise, "Ben Gürsel Tekin’e randevu veririm. Ama ben kayyuma randevu veremem. O tutumunu belirlemesi lazım. O, asliye hukuk mahkemesinin kararını tanımak olur" dedi.

Tekin'in 'cenaze' benzetmesine tepki gösteren Özel, "Ne cenazesi, bırakırsa kokacakmış. Herkes ağzından çıkan lafın nereye gittiğini görecek. Ortada bir adalet ve demokrasi cenazesi var. O cenazeyle mücadele edeceksen gel birlikte edelim. Bizim adımıza o koltukta İstanbul’da kimin oturacağına İstanbul delegesi karar verir. O isim de Özgür Çelik’tir. Kayyum Gürsel Tekin'e randevu veremeyiz" ifadelerini kaydetti.

ANKET AÇIKLADI

CHP lideri, belediye memnuniyet anketleri yaptırdıklarını açıkladı ve CHP'li belediyelere memnuniyet oranının yüzde 59 çıktığını söyledi.

Özel, "Seçimden sonra belediye memnuniyet anketleri yaptırdık. Aynı anketleri AK Parti'nin yaptırdığını da biliyoruz. Bizim anketlerimizde CHP'li belediyelerden memnuniyet yüzde 59 çıktı. AK Parti'nin yaptırdığı ankette CHP'li belediyelerden memnuniyet yüzde 61 çıktı. Anketlerde hala da öyle" bilgisini verdi.