Özgür Özel, İsveç Büyükelçisi Mard’ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Anna Malena Mard’ı, Genel Merkez’deki makamında kabul etti.

ANKA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:24
Özgür Özel, İsveç Büyükelçisi Mard’ı kabul etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsveç Büyükelçisi Anna Malena Mard CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede CHP lideri Özel’e, Dışişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.


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