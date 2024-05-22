Özgür Özel, İsveç Büyükelçisi Mard’ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Anna Malena Mard’ı, Genel Merkez’deki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsveç Büyükelçisi Anna Malena Mard CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede CHP lideri Özel’e, Dışişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
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