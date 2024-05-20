Özgür Özel 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı: 'Siz sevinirken ben kahroluyordum'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:09

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün geldiği Samsun’da bugün de programlarına devam etti.

Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Samsun’da kazandıkları tek belediye olan Atakum Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Samsun ve Gaziantep'teki seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü belirten Özel, "Bir tanesi Atatürk'ün adını almış Gazi unvanını verdiği kent Gaziantep. Bir tanesi de Samsun. Kuzeyde ve güneyde gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevinirken ben bu iki şehre kahroluyordum" dedi.

Belediye Başkanı Serhat Türkel ile görüşme gerçekleştiren Özel, çıkışta ise belediye binası önünde halka seslenerek açıklamalarda bulundu.

"SAMSUN SEÇİM SONUÇLARINDAN SONRA YÜZÜM YERDEDİR"

* Cumhuriyet Halk Partisi Samsun'daki genel performansıyla özeleştiri yapmaya muhtaç durumdadır. 18 belediyeden birinin kazanıldığı, 1 milletvekilinin olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilemez. Bundan sonra oturacağız, neyi doğru yaptıysak devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak telafi edeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsak terk edeceğiz. Bundan sonra burası ki bir Cumhuriyet kentidir, Uşak kazanılmışken, Afyon kazanılmışken, Kütahya kazanılmışken, Amasya kazanılmışken, Kastamonu kazanılmışken, Amasya kazanılmışken, Büyük Taarruzun şehri kazanılmışken, Büyük Zafer'in şehri kazanılmışken ilk adımın şehri kazanılmıyorsa başta genel başkan hepimizin yüzü yerdedir.

* Benim Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey, Gazi'nin partisini bu şehirde meclis partisi yapmak. Buna kim inanıyorsa gelsin katkı versin. Kim inanıyorsa gelsin partiye üye olsun. Başta gençler, kadınlar bütün Samsunluları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine baba evimize davet ediyorum.

"YERİNDE SAYANI YERİNDE TUTMAYACAĞIZ"

* Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. "Yoruldum" diyen, "çalışıyorum olmuyor" diyen, "başaramıyorum" diyen, "bu kadar olur" diyen yol açık olsun. Onunla da yolları ayıracağız. "Eksik yaptım, daha çok çalışırım" diyen, "Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor. Benim ona enerjim var" diyen, "başaracağım" diyen kendine güveniyorsa kalsın ama 6 ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak kimseyi o yerde tutmam.

* Bu kadar net söylüyorum. 6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden önde olacak. Yerinde sayanı yerinde tutmayacağız. Yol yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağı çeken varsa o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verir ama bu partiyi kim yönetecek, partiyi kim şahlandıracaksa o yönetecek arkadaşlar.

"SİZ SEVİNİRKEN, BEN KAHROLUYORDUM"

* 31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevinirken ben bu iki şehre kahroluyordum. Samsun, Gaziantep. Bir tanesi Atatürk'e Gazi unvanının verdiği kent Gaziantep. Bir tanesi de Samsun. Kuzeyde ve güneyde gönlümün yarasıdır. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak, hep beraber başaracağız. Partimiz Samsun'da birinci parti yapacağız.

"ATAKUMLULAR MEMNUNSA DEVAM EDECEK"

* Bugün hep beraber Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte ilk kez Samsun'da yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu toplantımızdan önce Atakum Belediyemizi ziyaret ettik. Serhat Başkanımız yirmi dört yirmi beş yaşından itibaren gençlik konularında görev almış. Bu yüzden de örgütümüzün göz bebeği olan parti içi ön seçimde, parti içi demokrasi mücadelesinde de örgütümüz tarafından takdir edilen, göreve getirilen henüz 41 yaşında bir belediye başkanımız Atakum Belediyesi'nde bayrak devir teslimi yaşandı.

* Şimdi Atakum'u yine bir Cumhuriyet Halk Partili yönetecek. 41 yaşındaki genç arkadaşımız Atakum'a dinamizm getirecek, Atakum'a ileride hatırlanacak çok önemli hizmetler, çok önemli kazanımlar bırakarak görevinin 5 yıllık dönemini tamamlayacak. Atakumlular ondan memnunsa göreve devam edecek. Yoksa daha önce olduğu gibi bir bayrak devir teslimi yaşanacak.