Özgür Özel, İsviçre'de SP Lideri Cedric Wermuth ile bir araya geldi

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) kongresine katılmak üzere dün İsviçre’ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarına başladı.

Özel sabah saatlerinde ilk olarak SP Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ve beraberindeki heyetle bir toplantı düzenledi.

Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

Özel ardından İsviçre Yeşiller Partisi Milletvekili Sibel Arslan ile bir görüşme yaptı.