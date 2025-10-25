Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, İsviçre'de SP Lideri Cedric Wermuth ile bir araya geldi

Özgür Özel, İsviçre'de SP Lideri Cedric Wermuth ile bir araya geldi

25.10.2025 13:58:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Özgür Özel, İsviçre'de SP Lideri Cedric Wermuth ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre’nin Luzern kentinde İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ve heyetiyle bir araya geldi.

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) kongresine katılmak üzere dün İsviçre’ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarına başladı.

Özel sabah saatlerinde ilk olarak SP Eş Genel Başkanı Cedric Wermuth ve beraberindeki heyetle bir toplantı düzenledi.

Image

Özel’e  CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

Özel ardından İsviçre Yeşiller Partisi Milletvekili Sibel Arslan ile bir görüşme yaptı.  

Image

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel