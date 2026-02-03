Özgür Özel, Kahramanmaraş’ta Kapıçam Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir haftalık programla deprem bölgesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programın ikinci gününde Kahramanmaraş’a geldi.

Özel’in Kahramanmaraş’taki ilk durağı Kapıçam Deprem Şehitliği oldu. Özel, burada depremde hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarıyla bir araya geldi. Özel’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Programda, hayatını kaybedenler için Kuran okundu. Ardından Özel ve Yavaş mezarlara karanfil bıraktı.

STK TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI

CHP lideri Özel, şehitlik programının ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.