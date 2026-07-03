Özgür Özel Kastamonu'dan seslendi: 'Yeni bir yol açacağız!'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Kastamonu'da orman köylüleriyle bir araya geldi.

Çatören Orman Deposu'nda konuşan Özel, kentin sürekli göç verdiğine dikkat çekerek, orman köylülerinin yaşadığı ekonomik sorunları gündeme taşıdı.

Orman köylüsünün artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Özel, "Orman köylüsü borcu borçla kapatıyor" dedi. Sosyal güvence konusunda da çağrıda bulunan Özel, orman köylülerinin haklarının bir an önce güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

“BİZE YAPILANLARA İNAT 18’İNCİ İLDEYİZ

Konuşmasında CHP'ye yönelik yargı süreçlerine de değinen Özel, partisinin iktidar yürüyüşünün engellenmek istendiğini söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“İktidara yürüyen, mücadele eden bir siyasi partiyi kendilerine tehlike olarak görüyorlar. Biz de buna karşı, buna inat Ankara’da bizi meşgul etmek istedikleri gündem ile boğuşmak yerine, Ankara’dan çıkıp o zorlu günlerden itibaren bugün 18’inci ildeyiz ve geziyoruz, sorunları dinliyoruz, çözüm önerilerimizi söylüyoruz. Yürüdüğümüz yolda kolumuza kim girerse onunla kol kola yürüyüp, sohbet ediyoruz. Hem düşüncelerimizi söylüyoruz, hem de onların düşüncelerini alıyoruz. Bir nevi iktidar yürüyüşünde yolda giderken yönümüzü vatandaş ile birlikte tayin etmeye çalışıyoruz. Bugün Ilgaz Dağları’nın eteklerine geldik. Çok yere gidiyoruz, çok yerde toplantı yapıyoruz ama böyle yeşilin her tonunun olduğu ve o yeşili borçlu olduğumuz, alnının terini ormana damlatan, o ormana hayat veren, ormanda yaşayan, orman ile birlikte yaşayan ve ormanı yaşatan, koruyan insanlarla, orman köylüleriyle birlikteyiz bugün. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

“BU İŞTE BİR SORUN VAR”

Türkiye’de orman köylüsü çok konuşulur, hiç görünmez. Çok konuşulur, hiç sesi duyulmaz. Hiç onun konuştuğuna, söylediğine kulak verilmez. Herkes ezbere konuşur ama orman köylüsünün gerçek sorunlarının dinlemeye, onlarla birlikte olmaya, onlarla sohbet etmeye gelince hep ihmal edilir. Orada bir orman köylüsü var, o kendi halinde ve onun sorunları kimsenin ana gündemi değil. Oysa burası Kastamonu, Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’nin yedi ya da sekizinci büyük nüfusu vardı burada. 328 bin nüfus vardı, şimdi de 380 bin nüfus var. İstanbul’da Sivaslıdan sonra en çok Kastamonulu var. Şimdi bu güzel memleketi bırakıp, başka yere gidiliyorsa bu işte bir sorun var.

Türkiye’nin her yerindeki Kastamonulular çalışkan insanlar, dürüst insanlar, başarılı iş insanları, bir yerde bir Kastamonuluyu gördüğünde ondan bir kötülük beklemezsin. Ama Kastamonulu bu kadar güzel bir coğrafyayı, bu dünyanın en güzel ormanlarını bırakıp da buradan gidiyorsa, demek ki biz Kastamonuluyu burada tutamıyoruz. Niye tutamıyoruz, niye göç veriyor? Dönüp oraya bakmak lazım. İlk dikkatimi çeken bilgi şu; orman köylüsünün yaş ortalaması, 58 olmuş. Normal şartlarda bundan 30 yıl önce 38’miş. Yani 20 yaş yaşlanmış. Ormanda, köyde çalışan gence sorduğunda, hemen hemen yüzde 80’i ‘Asgari ücretli bir iş bulursam buradan gitmek istiyorum’ diyor. Gittiği yer 28 bin lira maaş alacağı, en az sekiz saat çalışacağı, kapalı bir ortamda çalışacağı bir yer. Bırakıp geldiği yer böyle bir cennet. O zaman oturup düşünmek lazım, ‘Bu gençler neden ormanda çalışmak yerine fabrikada çalışmayı tercih ediyorlar?’ diye. İşte orada ormanın ve orman köylüsünün feda edildiği, rantın ve şirketlerin tercih edildiği bir düzenle karşı karşıya kalıyoruz.

“ORMAN KÖYLÜSÜ İŞÇİLEŞTİRİLDİ”

Birçok konuda ben ‘AK Parti’nin kara düzeni’ diyorum. AK Parti’nin kara düzeni maalesef ormana da orman köylüsüne de el atmış durumda. Biraz önce Başkan söyledi. En önemli sıkıntılardan bir tanesi ‘dikili kesim’ dedikleri… Eskiden hepimizin bildiği orman muhafaza memuru var. Orman muhafaza memuru ormanı geziyor, elinde özel bir boyası var ve hasta bir ağacı görürse, yaşlı bir ağacı görürse, seyreltilmesi gereken bir ağacı görürse, orman yangınıyla mücadele için açılması gereken bir koridoru görürse orayı işaretliyor. Orman köylüsü gidiyor, o ağacı kesiyor, o ağacı seyreltiyor, o ağacı sürükleyip getiriyor ve oradan geçimini sağlıyor. Bunun yerine Orman Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yaptıkları bir değişiklikle ormanın bir bölümünü beş yıllığına parası olana veriyorlar. Diyorlar ki ‘Burası sana ait. Artık orada ormanın menfaati yok, şirketin menfaati var.

Ülkenin menfaati yok, şirketin menfaati var. Orman köylüsü diye bir şey yok, artık taşeron işçi var.’ O şirket kafasına göre belirliyor, kafasına göre kesiyor, kafasına göre kestiriyor, kafasına göre ücretlendiriyor. Kendisi esas parayı kazanıyor. Orman köylüsünü de işçileştiriyor. Taşeron sistemi getirmiş oluyor. Şimdi bu ormanda bir bereket var, bu ormandan çıkan o bereket bu ormanda yaşayan herkese yetiyor. Burası bir yaşam alanı. Ormanın içindeki ağaca da yetiyor, börtü - böceğe yetiyor, sincaba da yetiyor. Orman köylüsü de oranın yabancısı değil. Oranın içinde yaşayan birisi ve ona da yetiyor. Ama sen bu bereketi ranta çevirir, birine verirsen ormanda çalışan köylüyü de amele haline getiriyorsun. Emeği sömürülen biri haline getiriyorsun.

“ORMAN KÖYLÜSÜNÜN CİDDİ FAİZ BORCU VAR”

Orman köylüsünün sorunlarına bakarken geçen gün bir notta okudum, ‘Faiz giderleri var’ diyor. Dedim ki ‘Ya orman köylüsünün ne faiz gideri olabilir?’ Dediler ki, ‘Bayağı da var.’ Normal şartlarda ‘istihkak’ diye bir şey var. Bunlar günlük çalışan ve günlük yaşayan, peşin harcayan insanlar. Ama işte giderlerini söylüyor; aracının - gerecinin, kullandığı mazotunu, benzinini… Her türlü harcamasından bahsediyor, ‘Bunlar peşin harcayan insanlar’ diyor. ‘Bunların istihkakını 2,5 - 3 - 3,5 ay geç veriyorlar. Bu sefer arada para bitiyor. Bankaya gidiyor ve nakit avans çekiyor karttan’ diyor, ‘Yüzde 90 faiz uyguluyorlar. Borcunu kredi kartından ödüyor, birazcık geciktiği zaman faiz uyguluyorlar. Orman köylüsünün borcu borçla kapatmak, kredi kartını borç parayla, krediyle kapatmak gibi ciddi bir faiz yükü var’ diyorlar. Tabii insanın yaşamadan… Burada şimdi ‘Faiz borcu var’ diyorum, orman köylüsü arkadaşların hepsi kafa sallıyor, ‘Doğru’ diyor. Çünkü böyle bir derdi var buradaki arkadaşın. Bunları görmek, bunların üzerinde uzun uzun çalışmak lazım.

“ORMANLARIN BAĞRININ NASIL OYULDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ”

8 milyon dekar ormanın olduğu bir kentteyiz, Kastamonu gibi yerdeyiz. Ama yine bir rakam; yüzde 50’sini madene açmışlar buranın. Şimdi yüzde 67’si orman olan bir yerde yüzde 50’si madene açılmış şehrin. Bu büyük bir katliam demek, büyük bir tehlike demek. Zaten mevcut madenlerin ormanlara ne yaptığı ortada. Uçakla geçerken, helikopterle geçerken ormanların üstünden o maden ruhsatlarının, ormanı nasıl bağrının içine yerleştirildiğini, nasıl oraların kazıldığını, ormanın böyle bağrının içinin nasıl oyulduğu görüyorsunuz. Cumhuriyet tarihi boyunca bin 300 tane ruhsat verilmişken madenlere, Adalet ve Kalkınma Partisi 300 bin tane ruhsat verdi madenlere. Akıl alır gibi değil.

Ordu’nun, Giresun’un yüzde 80’i madenlere açılmış. ‘Kastamonu’da yoktur’ diyorsun, ‘Buranın tamamı orman’ diyorsun ama buranın da yarısının maden ruhsatlarına açıldığını büyük bir üzüntüyle görüyoruz, büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Tabii özellikle bu aracıların, dışarıdan birilerinin gelip bu arazileri alıp kafasına göre kesip, kafasına göre seyreltip buradaki insanları çalıştırırken yapılan bazı düzenlemeler de var. Orman Genel Müdürlüğü, ORBİS sistemi var. Bu sistem üzerinde bu ‘tamburla çekim’ denen, eğimli arazilerde yapılması gereken, yüzde 20’den fazla eğim varsa işçi sağlığı, iş güvenliği açısından aslında zorunlu olan ama yüzde 40’tan aşağı vermedikleri tamburla çekimin bir de sistemde iznini de kapatmışlar. Yani bunun ücretlendirmesini de elinizden almış olmuşlar. Bunun da büyük bir sorun yarattığını bütün arkadaşlarımız bize ifade ediyorlar.

Geçmiş zamanlarda ben Manisa’nın yurtlarından biliyorum ki burası gibi tamamı orman olan bir yer değil ama bizim de Yunt Dağımız var. ORKÖY ilk kurulduğunda ne kadar önemli, ne kadar herkesin birden sahiplendiği, kamunun da saygı duyduğu ve destek verdiği, sizlerin de hem dayanışma içinde olduğunuz ve çok istifade ettiniz bir yapıyken git gide zayıflıyor olmasını, payının azalıyor olmasının ve ormandan kazanılan gelirlerin, ormandan elde edilen faydaların, ormandan elde edilen orman dışı faydaların gelirlerinin de ORKÖY’ün, bunun dışında bırakılıyor olmasının büyük sıkıntılar yarattığını görüyoruz.

"RANT ÇEVRELERİYLE ÇALIŞMIYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak orman köylüsü ile ilgili çok önemli çalışmalar yapan bir ekibimiz var. Hem çalıştığımız yapılar, rant çevreleri değil. Onların istediği düzenlemelerle değil, hem derneklerle, meslek örgütleri ile çalışıyoruz. Ayrıca orman köylüsünü burada olduğu gibi doğrudan temsil eden başkanlarını buluyor; onlarla görüşüyoruz, onlarla konuşuyoruz. Bir kere bu istihkakların 15 günden geç ödenmesinin kanunen yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani böyle çalıştırıp iki ay - üç ay sonraya vermek yerine 15’inci gün istihkakın en geç ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Herhangi bir sebepten gecikmelerde mutlaka gecikme faizinin, nasıl sizin bütün ödemelerinizde oluyorsa gecikme faizinin mutlaka orman köylüsüne ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Arazi eğimine, mesafeye, zorluğa göre bölgesel fiyat uygulamaları var. Yani Ankara’da kağıt üzerinde fiyat belirlemek yerine burada ormanın içinde fiyatın belirlenmesi gerektiğini, bu konuda bir ekspertiz sistemi gibi ama kamu görevlilerinin, hakkaniyetli kamu görevlilerinin gelip ormanda hakkaniyetli bir orman fiyat uygulamasının olmasını, buna itiraz mekanizmasının olmasını, yani ‘Ben söyledim, bu kadar ödenecek’ değil; ‘Bu eğimde, bu arazide, bu orman türünde bu işin karşılığı budur’ diyebilmenin, hak aramanın, bir kişinin Ankara’da belirlediği ve bütün Türkiye’de uygulanacak fiyatlar yerine yerelde bunların belirlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

En önemli sorun olarak, tabii Türkiye’ye 1970’lerde sosyal güvenliği, sosyal güvenceyi getirmiş bir parti olarak; orman köylüsünün sosyal güvenlik sorununun bir an önce çözülmesi gerekir. Çalışırken işçi gibi çalışıyor ama emekliliğe gelince Bağ-Kur’lu, kendisi ödemek zorunda kalıyor. ‘İsteğe bağlı Bağ-Kur ödemesi’ dediğiniz zaman işte arkadaşın dediği gibi hiç yok. Neden? Sıra ona gelmiyor ki. İnsan karnını doyuramazken, çocuğunun ihtiyacını, evdeki ihtiyaçları görmeye para bulamazken sosyal güvenlik primini gidip de yatırmaya fırsatı olmuyor. Bunun sonucu güvencesizlik oluyor. Güvencesizliğin sonucu iş kazaları karşısında, sakat kalmalar karşısında ömür boyunca bir ailenin tamamen perişan olması noktasına geliniyor.

“ORMANIN BEREKETİ ORMAN KÖYLÜSÜNDE KALSIN”

Onun için biz orman köylüsü için sigortanın devlet tarafından ödeneceği; zaten biz aracı kurumlar, aracılar gelip de ‘Burayı ben aldım kardeşim, burası benim. Benim yerimde çalışacaksın’ diyen patron sistemini bitirip kooperatifler üzerinden, sizin kendi yapılarınız üzerinden ormanla orman köylüsünün doğrudan muhatap olmasını ve aradaki bütün aracıların çıkarılmasını… Ormana ‘rant’ kelimesi yakışmıyor, bunlar ranta çevirdiler. Ormanın bereketinin orman köylüsünde kalmasını savunuyoruz.

Sigortanın devlet tarafından yaptırılmasını ki burada kamuda çalışan işçi, asfaltı döken işçi eğer Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışıyorsa, sigortasını Karayolları Genel Müdürlüğü yatırıyorsa; Orman Genel Müdürlüğü’nün de ormanda çalışan işçinin sigortasını yatırmasını… Elbette verilecek ödemenin içinden sigorta primi kesilir, nasıl başka yerde kesiliyorsa. 7 milyon orman işçisinin olduğu bir yerde, devletin orman işçisini bir meslek olarak görmesini, kamuda çalışan bir işçi olarak sigortasını yaptırmasını ve onun çalıştığı yerin şartlarına göre ücretlendirilmesini, ormanda çalışan işçinin, orman köylüsünün hem sosyal güvence, hem de ailesinin sosyal güvencesi ve emeklilik garantileri olmasını son derece önemsiyoruz.

“ÇİFTİNİN, KÖYLÜNÜN KANUNİ HAKKI GASP EDİLİYOR”

Ayrıca orman dışı orman ürünlerinin önemli bir gelir kapısı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Sencer Başkanımızın ekibinin önemli çalışması var. ORKÖY yapısının güçlendirilmesi, sahiplenilmesinin yanında ormanda orman köylüsü kadınlar için bir kooperatifin ve orman köylüsü olarak çalışan, ormanda çalışan gençler için bir yapının kurulmasının, kadınların özellikle ormandaki yan ürünleri ki Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerimizde kadın kooperatiflerimiz var. Ormanda yaşayan kadınların, ormandaki işte mantarındaki defnesine her türlü yan ürünü Türkiye çapında değerlendireceği kadın kooperatiflerinin ve eğer ormanda çalışan bir genci 28 bin lira asgari ücretle sanayiye kaptırmak yerine ormanda tutmak istiyorsak, onun sigortasının da tamamının devlet tarafından hiçbir sosyal güvenlik prim kesintisi yapılmadan ödenmesinin, orman köylüsünün yaş ortalamasının yeniden düşürülmesini planlıyoruz.

Türkiye’de tarım konusunda gayri safi milli hasılanın yüzde 1’inin destekleme olarak tarıma ödenmesi şartı var ama geçtiğimiz yıl yapılan bütçede bu para binde 2 olarak, yani yüzde 1’in beşte biri olarak konuldu. Bütçe hakkı dünyada insanlığın en önemli kazanımıdır. Aslında parlamentoların var oluş sebebi bütçe kanunu çıkarmaktır. Bütçe kanununda, kanuna aykırı bir madde koyarak, Türkiye’deki köylülerin, çiftçilerin, ziraatla geçinenlerin, ormanla geçinenlerin hakkının yüzde 80’ini gasp ettiler. Bunların tam olarak ödenmesi, tam olarak karşılanması gerekiyor.

“ESAS HEDEFİMİZ; SÖMÜRÜYÜ BİTİRMEK”

Ümit ediyoruz, iktidar olduğumuzda ki şundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayı hapse atılıyorsa, genel merkezine el konuluyorsa, Genel Başkanı altı yıl önce yapılan bir seçime döndürülüyorsa, yani bir siyasi parti iktidar tarafından lidersizleştiriliyor, adaysızlaştırılıyor ve kurumsuzlaştırılıyorsa o siyasi partiden büyük endişe duyuluyor demektir. Cumhuriyet Halk Partisi Allah’ın izniyle, sizlerin takdiriyle, önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız.’ Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkesi şudur. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür, Gazi Mustafa Kemal Atatürk şartlar ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen, özgürlükten vazgeçmeyen, bu milleti köle olmaktan kurtarıp, güçlü bir halk olması için gerekli mücadeleyi veren kişidir.

Gerektiğinde mücadele etmiştir, gerektiğinde mücadelenin safını değiştirmiştir. Gerektiğinde kalkıp Anadolu’ya geçip köy köy gezmiş ve hem Kurtuluş Savaşı’nı örgütlemiş, hem kuruluşu gerçekleştirmiştir. Aynı mantıkla esas hedefimiz sömürüyü bitirmek. Geçmişte nasıl bu ülke istila altındaydı ve bıraksaydık, yedi güçlü devlet gelip burayı sömürge haline getirecekti. Bugün orman köylüsünün emeğini sömürüp, bir takım şirketleri zengin edenler varsa bizim iktidar yürüyüşümüz orman köylüsünü bundan kurtarmak için. Bugün bizim çiftçimizi birilerinin kölesi haline getirmeye çalışanlara karşı bizim bildiğimiz bir şey var; köylü, milletin efendisidir.

Ovada yaşayan köylü de milletin efendisidir, ormanda yaşayan köylü de milletin efendisidir. Bunu sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Benim sizlerin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimizle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ama bunun dışında sizin yaşadığınız ve bizim bilmediğimiz, söylemediğimiz veya göremediğimiz sorunlar varsa, sizin bize önerileriniz varsa, istekleriniz varsa onların da her birini dinlemek isteriz. Bu Ilgaz Dağları’nın eteğinde, sizin sırtınız ormanlara doğru, bizim de yüzümüz ormanlara doğru. Biz yüzümüzü hiçbir zaman sizden, milletten, doğadan ve bu ülkenin güzelliklerinden ayırmayacağız. Gözünüzün içine baka baka söylüyorum; siz bu ülkenin en önemli sahiplerisiniz. Bu ülkenin güzelliklerini de sizin geleceğinizi de kimsenin çalmasına izin vermeyeceğiz. Söz veriyorum.

“İKİ CHP MİLLETVEKİLİ KASTAMONU’DAN BİR BAKAN BENDEN”

“Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalktınız, geldiniz, burada bizimle birlikte oldunuz. Kastamonu’nun 3 milletvekili var. Bunlardan bir tanesi Hasan Baltacı’ydı, Meclis’te biraz önce söylediğiniz gibi hem Kastamonu’nun sorunlarını hem orman köylüsünün sorunlarını konuşan tek milletvekiliydi. Sonra çok sevdiğiniz için Kastamonu geri çağırdı onu, belediye başkan adayı oldu. İki kişiden birinin oyunu alarak seçildi. Çok büyük bir teveccüh. Şimdi ilk seçimlerde tabii Hasan Baltacı belediye başkanlığına devam edecek. Biz yine buradan milletvekili çıkaracağız ama 3 taneden biri olunca bu garanti olmuyor.

Bir anlaşma yapalım, 3 milletvekilinden en az 2 tanesini bize verirseniz Kastamonu’dan, birine bir şey olursa bile öbürü devam eder yoluna. Hasan Baltacı burada zaten, belediye başkanı, daha iyisi olmaz. Şöyle yaparız, yarın öbür gün ne olur ne olmaz. Kastamonu’dan zaten herhalde şimdiki bakan da var hemşehriniz. Zaten bu ormanla ilgili bir bakan olursa, bu Kastamonu’dan olur. Ama Hasan Baltacı olur, ama Hikmet Bey olur. Bir başka kardeşiniz olur. O zaman anlaşmayı şöyle yapıyoruz. Allah’ın hakkı üçtür. Bak iki CHP milletvekili Kastamonu’dan söz mü? Bir tane de bakan benden size, söz. Üç oldu. Çok teşekkür ediyorum, orman köylüleri ile birlikte şu Ilgaz Dağı’nı arkamıza doğru alıp bir fotoğraf çektirirsek, biz bu gazla çok çalışırız.”