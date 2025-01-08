Özgür Özel: "Katledilişinin 29'uncu yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 29'uncu yılında gazeteci Metin Göktepe'yi andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gerçekleri açığa çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. 'Yeter artık, gözlerim görmüyor' sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 29'uncu yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Metin Göktepe'nin ölümünün 29. yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Gerçekleri açığa çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. 'Yeter artık, gözlerim görmüyor' sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 29'uncu yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum" dedi.
Gerçekleri açığa çıkarmak istediği için gazeteci #MetinGöktepe dövülerek öldürüldü.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 8, 2025
"Yeter artık, gözlerim görmüyor" sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler.
Katledilişinin 29'uncu yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/JuX3bWB2qb
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