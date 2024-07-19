Özgür Özel, Kıbrıs'ta Türk Partisi Genel Başkanı ile buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Lefkoşa'da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Lefkoşa'da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50’nci yılı dolayısıyla burada olmanın önemini biliyoruz. Kıbrıs halkının çözüme yönelik iradesinin her zaman arkasında olduk. Bundan sonra da arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.
Lefkoşa'da Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldik.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 19, 2024
"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50’nci yılı dolayısıyla burada olmanın önemini biliyoruz. Kıbrıs halkının çözüme yönelik iradesinin her zaman arkasında olduk. Bundan sonra da arkasında olacağız." pic.twitter.com/5ssJewohz7
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