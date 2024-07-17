Ali Babacan'dan CHP'ye ziyaret... Özgür Özel'den Erdoğan'a 'İzmir' yanıtı: 'Çıkıp özür dileyecek mi?'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:06

Güncelleme: 17.07.2024 - 14:40

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları; Yalçın Karatepe, Gülşah Deniz Atalar, Gökan Zeybek, Meryem Gül Çiftci, Burhanettin Bulut ve Gökçe Gökçen eşlik etti.

Babacan, haftaya pazartesi de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret edecek.

ÖZEL: 3 GÜNDEM MADDEMİZ VARDI

Görüşmenin ardından iki parti lideri ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Özgür Özel, 3 gündem maddesi görüştüklerini ve görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

Ali Babacan ise ülkedeki ekonomi gündemini ve yoksulluğu, Suriye ile diplomatik temas görüşmeleri ile sığınmacıların durumunu ve yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdiklerini söyledi.

CHP lideri Özel şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine değerli ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. 3 gündem maddesi kapsamında kendisinin ifadeleri ve değerlendirmeleri oldu. Son derece verimli ve iki partinin bugüne kadar sürdürdükleri iletişimin devamı niteliğinde bir toplantı oldu."

BABACAN: SURİYE İLE NORMALLEŞME MUHALETTE DE OLMALI

DEVA Partisi lideri Babacan ise şöyle konuştu:

“Bugün bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmiş olduk. 3 konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Birincisi; geçim sorunu, enflasyon, geçim sıkıntısı ve sosyal ayağı olmayan bir ekonomi politikasının uygulanmaya çalışılması.

İkinci konumuz sığınmacılar yani Suriye. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Esad ile görüşme mesajı son derece kıymetli. Bu normalleşme sadece iktidar olarak değil, muhalefet bağlamında da olmalı.

Üçüncü gündem maddemiz de, Meclis Başkanı Kurtulmuş’un başlattığı yeni anayasa çalışmaları. Önümüzdeki süreçte de bu konu hakkında CHP ile temasların olacağını değerlendirdik.”

BABACAN'DAN TÜİK'E ELEŞTİRİ

Babacan, anayasa tartışmalarıyla ilgili "Öncelikle anayasaya bağlı bir iktidar anlayışının olması gerektiğini ifade ettik. Yeni anayasaya tartışması sırasında iki parti arasındaki temasların sürmesinin kıymetli olduğunu belirttik" dedi.

Emekli aylıklarına yapılan zammın sorulduğu Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı verilerle ilgili toplumda oluşan tepkiye dikkat çekerek şu eleştirilerde bulundu:

"Milletimizin yaşadığı gerçek enflasyonu saklamaya çalışan bir yönetim anlayışı var. TÜİK'te derhal iç denetim mekanizması kurulmalı. Bu sağlanmadan açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmaz. Merkez Bankası'nın hangi enflasyonla mücadele edeceğini belirlemesi de zor olur. 1 Temmuz'da asgari ücret zammının pas geçilmesi de kul hakkıdır. IMF programlarının bile bir sosyal ayağı olur. Şu anki uygulamaların bir sosyal ayağı da yok."

ÖZEL’DEN ‘EMEKLİ AYLIĞI’ AÇIKLAMASI

Özgür Özel ise en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Bu zam geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir. Emekliler yıl başında 15 kilo kıyma alabilirken şimdi 20 kilo alabiliyor. Emeklinin sofrasından 5 kilo kıymayı aldılar. Dün yapılan ayarlama zam değil, emeklilerin cebinden çalmaktır."

ERDOĞAN’A ‘İZMİR’ YANITI: ‘ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?’

İzmir'de iki yurttaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine dair AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Suç bizdeyse gereğini yerine getiririz. Peki suç elektrik dağıtım şirketindeyse Erdoğan çıkıp özür dileyecek mi? 2010-13 arası elektrik dağıtımlarını özelleştiren ben miydim Erdoğan mıydı? Elektrikte özelleştirme cinayettir diyenlere özür diliyorlar. Bunu söyleyen Erdoğan'ın 22 yıldır iktidarda olanla isim-soyisim benzerliği var. Yaşanan her şeyden sorumlu olan biri bunu söylüyorsa bunu verecek cevapta insan kelimeleri nezaketle seçmekte güçlük çekiyor.

Erdoğan özür davetinde bulunuyorsa ben de şunu sorayım. Depremin üzerinden 1.5 sene geçti. 1 yılda 620 bin konut yapacaklardı 76 bin yaptılar. Depremzedeler 1.5 sene sonra yine sokakta, çadırda, konteynırda. Sen 1.5 sene boyunca ev veremediğin depremzedelerden özür dileyecek misin?"

KATLİAM YASASI… ÖZEL: ‘KIRMIZI ALARMDAYIZ’

Özel ve Babacan, sokak hayvanlarının öldürülmesini de öngören yasa teklifine karşı atacakları adımları da değerlendirdi.

Ali Babacan, yanlış politikalar nedeniyle sokak hayvanlarının sayısında 'patlama' yaşandığını söyledi. "Hayvan haklarından ödün vermeden çözüm bulmak durumundayız. Zor bir konu" diyen Babacan, iktidarın bu işi belediyelere devredip geri çekilme ihtimalini de takip edeceklerini söyledi.

Özgür Özel ise hayvan hakları komisyonunun raporuna dikkat çekti. Oluşturulabilecek bir fon bütçesiyle aşılama, kısırlaştırma ve barınaklar yapılabileceğini belirten Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bu, belediyelere sokak hayvanlarını katledin demek. CHP'Li belediyeler bunu yapmayacak ama yapacak onlarca belediye çıacak. Muğlak ifadeler var. Kamu tehdidine im karar verecek? Engelli hayvanların itlafına yol açabilecek kötü ifadeler var. Biz bu teklife karşı kırmızı alarmdayız. Çok özel ve sağlık sorunlarına dayalı mazaretler hariç grubumuz mücadelesini sürdürecek. Tarih önünde yapmamız gerekeni yapacağız.

Kadınların yalnızca kendi soyisimlerini kullanmalarının önüne geçilmek için de yasa hazırlığı olduğunu hatırlatan Özel, "Bu konuda karar kadınlarındır. CHP'nin de buradaki tutumu kadın haklarından, bu konuda mücadele eden derneklerin yanındadır. Bu konuda da kırmızı alarmdayız."