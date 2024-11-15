Özgür Özel, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'da

KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'ya giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrik kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı Töreni’ne ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarında düzenlenen resmi geçit törenine katıldı.

Özgür Özel, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'da
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ANKA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:04

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki CHP heyetiyle birlikte, bugün KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya gitti. Özel’e eşlik eden CHP heyetinde, Dış İşleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yer aldı.

Özel, burada ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanlığında yapılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tebrik kabulüne katıldı. Özel ve Tatar burada el sıkıştı, Özel, Tatar’a kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti. Ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda resmi tören yapıldı.

KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit törenini düzenlendi. Törene, CHP Lideri Özel’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tören alanına resmi geçit aracının üzerinde geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, araç üzerinden halka ve katılımcılara el sallayarak bayramlarını kutladı. Ardından Lefke ve Erenköy’den gelen atletler Tatar’a Türk ve KKTC bayrağı sundu. Halk oyunları ve TSK Mehteran Briliği’nin gösterisinin ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bandosu eşliğinde resmi geçit töreni yapıldı.


Etiketler: #Özgür Özel #KKTC

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