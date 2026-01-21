Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.01.2026 16:13:00
DHA
Özgür Özel, Manisa'da cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa eski İl Başkan Yardımcısı ve Manisa Eczacı Odası'nın önceki dönem başkanı Eczacı Meliha Nalan Can'ın eşi Neşet Can'ın (76) cenaze törenine katıldı.

Eski CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Manisa Eczacı Odası'nın önceki dönem başkanı Eczacı Meliha Nalan Can'ın eşi Neşet Can, kronik rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Neşet Can için bugün Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP İl Başkan Vekili Erdem Nalbant, ailesi ve sevenleri katıldı. Neşet Can'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mezarlıkta taziyeleri kabul eden Özgür Özel, ardından yakınları ile haziran ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in de mezarlarını ziyaret etti. 

