Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi için Tekirdağ’da

Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'na halkın akın akın geldiği miting büyük bir coşkuyla başladı. “Hak, hukuk, adalet”, "Her şey çok güzel olacak", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Tayyip istifa" sloganlarının yankılandığı meydanda binlerce yurttaş bir araya geldi.

"ÇİFTÇİYE SAHİP ÇIKMAK GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Ziraat Odası sözcüsü Ender Çeşme miting başlangıcında söz alarak çiftçilerin sorunlarını dile getirdi:

“Bugün burada çiftçilerimizin sesi olmak için bulunuyorum. Ben Malkara’da Kavakçeşme köyünde çiftçilik yapıyorum. Çiftçilik hastalığı olarak bilinen “sarı nokta hastalığı” nedeniyle görme yetisi yüzde 15’e düşmüş çiftçi olan Ömer Çeşme’nin oğluyum. Ben bu toprağın ne olduğunu bilen, emeğin kıymetini yaşayan bir ailenin evladıyım. Bugün burada çiftçilerimizin sıkıntılarını anlatmak için söz veren sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyorum. Tarım sadece toprakla uğraşmak değildir. Tarım bir milletin bağımsızlığıdır. Geleceğidir. Sofrasındaki ekmeğidir. O geleceği var eden çiftçilerimizdir. Ama bugün çiftçilerimiz hiç olmadığı kadar zor durumda. Hasat zamanı gelmiş çiftçi kara kara düşünüyor. Mazotun içinde artık sadece petrol değil, çiftçinin emeği, alınteri hayalleri de var. Mazottaki ağır yük ÖTV… Mazottaki vergi yükü acilen kaldırılmalıdır. Çiftçi üretmek istiyor. Çiftçi kazanmak istiyor. Buğday fiyatları açıklanıyor ancak destekler hala yetersiz. Geçen ton başına verilen bin 750 lira bugün 2 bin 500 lira açıklandı. Ancak bu parayı kalem oyunlarıyla 630 liraya düşürdüler. Çiftçi ton başına 2 bin 500 lirayı istiyor. Geçmişte mazot buğdaydan daha ucuzdu. Şimdi bugün buğdayın neredeyse yarısı mazota gidiyor bugün itibariyle bir litre mazot almak için 5 kilo buğday satmamız gerekiyor. Bu elimde gördüğünüz kahve 160 lira. Bu kahveyi almak için çiftçinin on kilo buğday satması gerekiyor. 13 kilo süt satması gerekiyor. Bunların üstüne kuraklık eklendi, barajlar boşaldı, iklim değişti. Sulama yatırımları artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Çiftçiler bu mücadeleyle yalnız bırakılmamalıdır. “Bin köye bin baraj” projesini devlet büyüklerimize hatırlatmak isterim. Çünkü bir günlük değil her gün düşünülmesi gerekilen bir meseledir. Bugün tarlada eksik olan destek yarın soframıza eksik olan ekmek olarak karşımıza çıkacaktır. En azından çiftçilerimizin kuraklığın etkisiyle Ziraat Bankası’na olan borçlarımızın iki yıl faizsiz bir şekilde ertelenmesi acilen gerekmektedir. Çiftçilerimizin özel bankalara olan borçları aynı şekilde 2 yıl faizsiz Ziraat Bankası tarafından yapılandırılmalıdır. Dün Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerimizde yangınlar oluştu. Hasat zamanı tarlalara sigara izmariti, cam şişe lütfen atmayalım. Çiftçinin geleceğini yakmayalım. Gelin yeniden toprağa değer verelim. Üretime, emeğe, çiftçiye sahip çıkalım. Çiftçiye sahip çıkmak bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır” dedi.









YÜCEER: "GÜCÜMÜZ HALKTAN YOLUMUZ ATATÜRK'TEN"

Mitingde konuşmalar devam ederken sahneye Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer çıkarak halkı selamladı. Yüceer konuşmasında, Gazze'ye moral alkışı isterken "Bu topraklarda hem tarih var hem bereket, hem insanlık var hem mücadele" diye seslendi.

Yüceer şöyle devam etti: "Biz Tekirdağ'ız, biz korkmuyoruz, biz susmuyoruz. Bu ülkeyi sevenler karanlığa terk etmezler. Gün gelecek adalet yerini bulacak. Yaşanacak güzel günler için mücadeleye yürüyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımızla 'her şey çok güzel olacak'. Bu muhteşem buluşma için sayın Özgür Özel'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Yanıbaşımızda tutsak edilen sayın İmamoğlu'na kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Bu yolda asla yalnız yürümeyeceksin diyoruz. Tekirdağ, Trakya, Türkiye seninle. Bizim gücümüz halktan, yolumuz Atatürk'ten..." dedi.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU: "BİR ÜLKE HUKUKLA, VİCDANLA, GÜVENLE AYAKTA KALIR"

Tekirdağ İl başkanı Levent Gündoğdu, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu: “Kadınlara, gençlere, işçiye, emekliye, çiftçiye, esnafaTekirdağ'ın bereketli topraklarına, alınteriyle büyüyen sanayisine, bu güzel memleketin geleceğine inanan herkese selam olsun. Bugün Türkiye bir dönüm noktasında. Ya yönümüzü demokrasiye, hukuka, fırsat eşitliğine dönüp yarınlara umutla bakacağız. Ya da her şeyi her yeni gün zulmünü büyüten bu anlayışı sürdüren güvensizliğin içinde savrulmaya devam edeceğiz. Türkiye'de bugün en çok örselenen şey adalet duygusu. Hak aramak suç. İnsanlar mahkemelerin önlerindeki yazılı kurallara, kaidelere göre değil, kişiye göre muamele yapıldığını görüyor. Bu şahsileştirilmiş sözde hukuk düzeninde iktidara eklenmemiş hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Oysa bir ülke ancak hukukla, vicdanla, güvenle ayakta kalır. Ve adalet sadece mahkemelerde değil, fabrikada, limanda, okulda, organize sanayi bölgelerinde, köyde, mahallede... Yani hayatın tam ortasında gereklidir. İşte biz bu yürüyüşe milletimiz hak ettiği onurlu bir yaşamı, refahı kazansın diye çıktık. Yine milletimizi yanımıza alarak çıktık. Fakat bu yürüyüşü engellemek için 19 Mart darbesinden beri türlü kumpaslar kurmaya çalışıyorlar. Sözde yargı eliyle sadece ben ve görev arkadaşlarım değil, tüm Türkiye rehin alınmaya çalışılıyor. Bilin ki ne bizi ne milletimizi yıldırabilirler. Korkularına da oyunlarına da boyun eğmeyiz. Tekirdağ üretimin emeğin çalışkan şehri ama bunca zenginlik Tekirdağlıya refah olarak dönmüyor. Bunca insan üç vardiya üretirken geçim derdinde. Süleymanpaşalı emekliler ay sonunu getiremiyor. Malkara'da köyler yaşlanıyor, gençler göç ediyor. Kadınlar yüksek eğitimli ama işsiz. Üniversiteye giden genç sayısı ise Türkiye ortalamasının altında. Bu tablo bir kader değil, Bunun için yeni bir yönetim anlayışına, milletimizle el ele yürüyen bir siyasete ve güçlü bir dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Nasıl ki 19 Mart darbesinden beri hep beraber bu kumpasa karşı direniyoruz yarın bu cendereden çıkıp demokrasiyi yeniden inşa ettiğimizde de her kararı beraber alarak her taşı beraber kaldıracağız. Ve ve bu beraberliğimiz bizi umutlu yarınlara koşar adım götürecek.

Bu konuda geride kalana, tökezleyene el uzatacak kimseyi arkada bırakmayacağız. İnadımızı, cesaretimizi, umudumuzu elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Her şey çok güzel olana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

ÖZEL: "ARTIK KALE SİYASETİ BİTMİŞTİR"

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı sahneye çıkarak Tekirdağ halkını selamladı. Özel konuşmasında: "Artık kale siyaseti bitmiştir. Onun siyaseti bunun kalesi siyaseti son bulmuştur. Yozgat da, Van da, Mersin de, Tekirdağ da, Konya da kimsenin değil artık milletin kalesidir" dedi.

Özel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sandıktan kaçan milleten korkan bir iktidar var. Sadece kendisini düşündüğü için, artık Tekirdağ’ı düşünmüyor, çiftçiyi düşünmüyor. Kibirden gözleri dönmüş; cam kulelerden, sırça köşklerden, millete yukarıdan bakıyorlar. Sizleri o bulundukları fildişi kulelerden karınca gibi görüyor, ezmeye kalkıyorlar. Buradan Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Milleti karınca gibi ezemezsin. Karıncanın kardeşi var o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

