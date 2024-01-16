Özgür Özel, Milletvekili Semra Dinçer'in annesinin cenazesine katıldı
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in vefat eden annesi Saime Dinçer (91), Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer, dün sabah Ankara'da hayatını kaybetti.
Dinçer için bugün Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Dinçer'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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