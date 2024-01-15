Özel, bakanların bilgilendirme yapacağı oturuma katılacak

Yayınlanma: 15.01.2024 - 13:46

Güncelleme: 15.01.2024 - 13:48

Irak'ın kuzeyinde cuma günü çıkan çatışmalarda 9 askerin şehit olmasına ilişkin Meclis'te yapılacak bilgilendirmeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın katılıp katılmayacağı ise bugün netleşecek.

Duvar'ın haberine göre, AKP'de de toplantıya eksiksiz katılım için hazırlık yapıldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekillerine gönderdiği mesajda, “Tüm milletvekillerimizin 16 Ocak 2024 Salı günü saat 15.00’te TBMM Genel Kurulu'nda eksiksiz bir şekilde bulunmalarını önemle rica ederim” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ YÖNETECEK

TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından saldırıların kınandığı bir bildiri yayımlanacak.