Özgür Özel, muhalefet liderlerini aradı: 'Çok iyi mesajların verildiği telefon görüşmeleri oldu'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bolu’da düzenlenen milletvekili kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meclis açılış resepsiyonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği için eleştirilen muhalefet liderlerini aradığını belirten CHP lideri Özel, konuya ilişkin detayların sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Konuşmada söylediğim gibi, olmadık bir haksızlık yapılıyor genel başkanlara. Ben dün mitinge gelirken ilk önce Sayın Tuncer Bakırhan’ı aradım, Sonra Sayın Babacan'ı aradım. Sayın Davutoğlu'nu aradım, kendisiyle mitingden sonra görüşebildik. Müsavat Bey'i aradım. Meclis’in pratiğinde bizi arka odaya, ben kendim 300 kere çağrılmışımdır, 300 kez gitmişimdir Meclis Başkanvekili çağırınca.

"ÇOK İYİ MESAJLARIN VERİLDİĞİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ OLDU"

Meclis Başkanı’nın bir çay davetine icabeti ve oradaki o birlikteliği, bu hep birden demokrasiyi savunan güçlü muhalefet partililerini ve güçlü dayanışmalarını basitleştirecek, yok sayacak ve hem genel başkanları hem de partilerin üyelerini, seçmenlerini rahatsız edecek bir tona dönüştü. Bundan duyduğum üzüntüyü ifade ettim, dayanışma duygularımı ifade ettim. Öyle karşılıklı çok iyi mesajların verildiği telefon görüşmeleri oldu. Bundan ibaret."

"DUYUMLAR GERÇEKLEŞTİ"

İstanbul Anadolu, Beykoz ve Bakırköy Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan atamalara ilişkin soruya Özel, "Biz de yakından takip ediyoruz. Zaten bu tip işler olağan işler değil. Hele hele aylardır duyuyorduk, Akın Gürlek’e çok yakın bir ismin çok kritik bir yere atanacağıyla ilgili. Bu duyumlar gerçekleşmiş oldu. Ne diyeyim, endişeyle takip ediyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok" yanıtını verdi.