Özgür Özel 'müjdeyi' verdi: CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu

CHP'nin ünlü kedisi Şero, geçirdiği rahatsızlığın ardından iyileşerek Genel Merkez'e döndü. CHP lideri Özgür Özel, haberi 'Sizlere bir müjdemiz var' diyerek duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 20:52
Özgür Özel 'müjdeyi' verdi: CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bakılan ve bir süredir hasta olan partinin maskotu kedi "Şero"nun taburcu edildiğini duyurdu.

Özel, bir süredir hasta olan Şero'nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

ÖZEL'İN PAYLAŞIMI

Özel paylaşımına şu notu düştü:

"Sizlere bir müjdemiz var, Şero'muz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şero'muzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır."



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