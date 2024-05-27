Özgür Özel, Mersin otoyolunda meydana gelen kazaya ilişkin mesaj paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin, "Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:51
Özgür Özel, Mersin otoyolunda meydana gelen kazaya ilişkin mesaj paylaştı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de, TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin, X hesabından şu mesajı paylaştı: 

"Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum."


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