'Özgür Özel neden hedefte' diye sordu ve tek tek anlattı... CHP'li Yunus Emre'den 'kurultay' çıkışı: 'Atatürk'ün partisine çökemeyeceksiniz!'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe iddialarıyla başlatılan soruşturmada bir sonraki duruşma 30 Haziran'da...

Nihai kararın verilmesi beklenen duruşma öncesi CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği tartışma konusu oldu. Özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, iktidar medyasına yakın kanallarda CHP'ye yönelik çoğu çürütülen iddialarda bulunması tepkilere yol açtı.

Bu tepkilerden bir tanesi de CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'den geldi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama ile açılan onlarca soruşturmaya ateş püskürdü.

Yunus Emre, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, 19 Mart süreciyle başlayan gelişmeleri değerlendirdi. Emre, sürecin yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir hamle olmadığını, aynı zamanda CHP’nin bütün siyasi faaliyetlerini felç etmeyi amaçladığını öne sürdü.

Emre, “İktidarın planlamasına göre CHP iç tartışmalara sürüklenecek ve iktidar mücadelesini yürütemez hale getirilecektir. Kayyum ve mutlak butlan kavramları üzerinden yürütülen tartışmanın özü, CHP’yi CHP olmaktan çıkarma arzusudur. Adını koyalım: Genel Başkanımız Özgür Özel bu operasyonlar kapsamında hedefe konulmuştur” ifadelerini kullandı.

"AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR..."

Genel Başkan Özgür Özel’in neden hedefte olduğunu da sıralayan Emre, “Saraçhane’yi demokrasi meydanı yaptığı için, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına sahip çıktığı için, seçimi kazanma azmi gösterdiği için hedefte. CHP’yi birinci parti yaptığı, ön seçim motivasyonu yarattığı ve halkın demokrasi mücadelesine öncülük ettiği için hedefte” dedi.

Yunus Emre, süreci Ergenekon ve Balyoz davalarına benzeterek “Medya ve yargı eliyle yürütülen operasyonlarla partimiz dizayn edilmeye çalışılıyor. Genel Başkanımızı yedirmeyeceğiz. CHP’ye kayyum olmaya hevesli birileri varsa akıllarını başlarına alsın” diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE ÇÖKEMEYECEKSİNİZ"

Kurultay iradesine de dikkat çeken Emre, “CHP Genel Başkanını partililer seçer. Son iki kurultayda da delegelerimiz Özgür Özel’i seçmiştir. Atatürk’ün partisinde kurultaydan alınmayan yetki kullanılamaz. Yetkiyi iktidar güdümündeki yargıdan alacağını düşünen CHP’li değildir, işbirlikçidir” dedi.

Paylaşımını “Atatürk’ün partisine çökemeyeceksiniz” diyerek bitiren Emre, CHP tabanına çağrıda bulundu ve tüm üyelerin bu sürece karşı birlik olacağını vurguladı.

"ÖZÜ, CHP'Yİ CHP OLMAKTAN ÇIKARMA ARZUSU"

Emre'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Son siyasi tartışmalar hakkında görüşlerim:

19 Mart süreci sadece Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine konulmasını değil CHP’nin bütün siyasi faaliyetlerinin felç edilmesini amaçlamaktadır. İktidarın planlamasına göre CHP iç tartışmalara sürüklenecek ve iktidar mücadelesini yürütemez hale getirilecektir. Kayyum ve mutlak butlan kavramları üzerinden yürütülen tartışmanın özü CHP’yi CHP olmaktan çıkarma arzusudur. Adını koyalım Genel Başkanımız Özgür Özel bu operasyonlar kapsamında hedefe konulmuştur ve Kurultayda bütün geçerli oyları olarak seçildiği Genel Başkanlık koltuğundan iftiralara dayalı bir mahkeme süreciyle uzaklaştırılmak istenmektedir. Buna kimsenin gücü yetmeyecektir. CHP’ye kayyum olmaya hevesli birileri varsa akıllarını başlarına alsınlar.

Peki ne istiyorlar Özgür Özel’den? Genel Başkanımız neden hedefte? 19 Mart’tan başlayarak Saraçhaneyi bir demokrasi meydanı yaptığı için hedefte. İmamoğlu ve arkadaşlarına sahip çıktığı için hedefte. Ülkemizde demokrasinin son kalesi sandığı koruma savaşı verdiği için hedefte. Her hafta İstanbul’da ve Anadolu’da protestolar organize ettiği için hedefte. Nefsine yenik düşmeden seçimi kazanma azmiyle mücadele ettiği için hedefte. Kastamonu’yu, Afyon’u, Kırıkkale’yi, Adıyaman’ı, Kütahya’yı kazanabilen bir CHP’yi var ettiği ve CHP’yi birinci parti yaptığı için hedefte. Onbeş milyon vatandaşı önseçim sandığına götürecek motivasyonu yarattığı için hedefte. Her seçimde ağlayan CHP’lilere zafer gözyaşı döktükleri bir seçim gecesi yaşattığı için hedefte. Velhasıl boyun eğmediği için ve halkımızın demokrasi mücadelesinin öncüsü olduğu için hedefte.

Haftalardır Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlatan usullerle medya ve yargı operasyonları eşzamanlı yürütülmektedir. Bu operasyonların amacını biliyoruz. Genel Başkanımızı yedirmeyeceğiz. CHP’yi dizayn çabalarını boşa çıkaracağız. Bugüne kadar suskunluğumuz kişilerden korkumuzdan değil partimizin zarar görmesinden çekindiğimizdendir. Biz CHP’nin üyeleri CHP’nin gerçek sahipleriyiz. Bu aşamadan sonra bütün üyelerimizin CHP’yi ele geçirme operasyonuna karşı harekete geçeceğini ve kayyum ve mutlak butlan tartışmaları karşısında Genel Başkanımıza sahip çıkacağını biliyorum. CHP Genel Başkanını partililer seçer ve son iki Kurultayımızda da delegelerimiz Özgür Özel’i seçmiştir. Atatürk’ün partisinde Kurultaydan alınmayan yetki kullanılamaz. Her kim ki yetkiyi delegelerden değil iktidar güdümündeki yargıdan alacağını düşünüyorsa CHP’li değildir, işbirlikçidir.

Onsekiz yaşından beri CHP’nin üyesiyim. İlçe gençlik kolu başkanlığından ana kademe genel başkan yardımcılığına kadar her kademede çalıştım. CHP’nin iktidar güdümlü medya ve yargı operasyonlarıyla dizayn edilemeyeceğini herkes görecek. Dahili ve harici bedhahlara sesleniyorum: Elinizden geleni ardınıza koymayın. Okyanus ötesi menşeli planlarınızı başınıza geçireceğiz. Bırakın partiyi teslim almayı, merdivenlerine yaklaşamayacaksınız. Atatürk’ün partisine çökemeyeceksiniz."