Özgür Özel, 'normalleşme'yi Sabah'a anlattı: Erdoğan'ın hemşerileri ne diyor?

Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:45

Güncelleme: 29.07.2024 - 12:08

CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olmasının ardından iktidar ve muhalefet tarafında müzakereler sürerken, CHP lideri Özgür Özel, süreci anlattı. Sabah'a konuşan Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de yurttaştan aldığı mesajları paylaştı. Özel, "Rizeliler dediler ki, 'Konuş... Çayı da konuş... Fındığı da konuş... Bunları konuşun... Bizim dertlerimizi konuşun" mesajları aldığını aktardı.

Her iki partide de normalleşme karşıtları olduğunu belirten Özel, "Gerginlikten beslenenlerin rahatsızlığı meselesi" şeklinde değerlendirdi.

"NORMALLEŞME SOKAKTA SATIN ALINDI"

Sabah'ın aktardığına göre; Özel, şu açıklamalarda bulundu:

Normalleşme, sokakta satın alındı. İnanılmaz derecede. Siyasi gerilimin, Türkiye'ye hiçbir faydası yok... CHP'ye de faydası yok. Millet, yumuşama istiyor. Seçimden sonra 25 ile gittim. Gezdiğim her ilde, ilçede, mahallede, sokakta şunu gördüm; Yumuşamanın, normalleşmenin halkta karşılığı var.

"TÜRKİYE'DE GERİLİM TACİRLERİ VAR"

Siyasette yumuşama devam ettikçe bazı kişiler ofsayta düşecekler. Türkiye'de gerilimden beslenenler var. Açık konuşalım, gerilim tacirleri var.

"BİZİ HİÇ DİNLEMİYORLARDI"

Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi olan Rize ziyaretini şöyle anlattı:

''Sayın Erdoğan'ın hemşerileri kendi şiveleriyle bana, 'Kardeşim normalleşin. Sizden bunu istiyoruz' dediler. Eskiden kavga ederken onlar Erdoğan'ın tarafında duruyor ve bizi hiç dinlemiyorlardı. Söylediklerimizi duymuyorlardı. Şimdi normalleşmeden sonra onlara çay konusunu açınca çok mutlu oldular.

Rizeliler dediler ki, 'Konuş. Çayı da konuş. Fındığı da konuş. Bunları konuşun. Bizim dertlerimizi konuşun.' Normalleşme ile birlikte bizi daha dikkatli dinliyorlar. Söylediklerimize önem veriyorlar.

Bizim seçmen, bizim mahalle zaten arkamızda. Ama karşı mahalleye seslenebilmek için ben normalleşmeyi, yumuşamayı çok çok önemli görüyorum.''