Özgür Özel, nikah şahitliği yaptı: Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik'in düğününe katıldı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 21:20

Güncelleme: 27.07.2024 - 21:20

İstanbul'daki düğünde Gençosman Killik ile Özge Türkyılmaz'ın nikah şahitliğini yapan Özel, ailelerine de ''hayırlı olsun'' dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Gençlik Kolları Genel Başkanımız Gençosman Killik ve Özge Türkyılmaz'ın mutlu günlerine şahitlik ettik. Bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum."

İstanbul'da Gençlik Kolları Genel Başkanımız Gençosman Killik ve Özge Türkyılmaz'ın mutlu günlerine şahitlik ettik. Bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum. pic.twitter.com/0fuSLWAYBK — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 27, 2024



