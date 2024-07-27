Özgür Özel, nikah şahitliği yaptı: Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik'in düğününe katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in düğün törenine katıldı.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 21:20
Özgür Özel, nikah şahitliği yaptı: Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik'in düğününe katıldı
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İstanbul'daki düğünde Gençosman Killik ile Özge Türkyılmaz'ın nikah şahitliğini yapan Özel, ailelerine de ''hayırlı olsun'' dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Gençlik Kolları Genel Başkanımız Gençosman Killik ve Özge Türkyılmaz'ın mutlu günlerine şahitlik ettik. Bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum."



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