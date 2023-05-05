Özgür Özel: Öcalan'ı serbest bırakma ile ilgili ne beyanımız ne de niyetimiz var

Yayınlanma: 05.05.2023 - 13:48

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:30

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaret için geldiği Çorum'da, Kadeş Meydanı'nda yurttaşlara hitap etti.

Konuşmasında partisinin seçimi kazanması halinde yapılacakları sıralayan Özel, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakıldığı yönünde iktidar bloğu tarafından ortaya atılan iddiaya ilişkin de açıklama yaptı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Birileri sürekli olarak 'Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye televizyonlarda, meydanlarda konuşup duruyorlar. Ağızlarında bir laf dolanıp duruyor, efendim neymiş; 'CHP iktidar olursa Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diyor. Buradan bütün ajanslara sesleniyorum. Özgür Özel burada, eğer bir tane Cumhuriyet Halk Partili yetkilinin, 'Abdullah Öcalan serbest bırakılacak' gibi bir açıklamasını bulup yayımlarlarsa, ben adaylıktan da çekileceğim, milletvekilliğini de bırakacağım, siyaseti de bırakacağım. İşte hodri meydan. Peki, bu yalanı atanlar ispatlayamazlarsa ne olacak? Yanlarına mı kalacak? Oysa Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2006 yılında terörist elebaşının etkin pişmanlıktan yararlanmasıyla ilgili kanun teklifi geldi ve biz itiraz ettik, hala Meclis kayıtlarında var. Çorum'dan açıkça söylüyoruz. Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma ile ilgili ne beyanımız ne de niyetimiz var. Bunu aklından geçiren AK Parti'dir. Ama bugün gelmişler milliyetçilik taslamaktadırlar. Külliyen yalan."