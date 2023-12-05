Özgür Özel: Osman Gürün genel merkezde danışmanlık yapacak

Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:48

Güncelleme: 05.12.2023 - 15:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Özel grup toplantısına katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZEL: OSMAN BAŞKAN İSTESE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM EDERDİ

Grup toplantısında yaptığı konuşmada Osman Gürün’ün istese Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve devam edebileceğini vurgu yapan Özgür Özel, ancak Gürün’ün her siyasiye nasip olmayacak şekilde veda ettiğini söyledi. Özel, “Muğla’da Osman Gürün devam etse devam eder. Muğlalılarda bu kadar hizmetin hakkını verir. Ama Osman Gürün geldi bize dedi ki; ‘Ben Muğla’ya hizmet ettim ve bir noktaya getirdim. Sizler bundan sonraki süreçte gençler kadınlar diyorsunuz. Ben bundan sonra Muğla’nın abisi olarak bayrağı teslim ediyorum dedi.’ Kendisine teşekkürlerimi minnetlerimi sunuyorum. Allah Tüm siyasilere böyle bir veda nasip etsin” diye konuştu.

ÖZEL: BAŞKAN GÜRÜN’ÜN GÖREVİ HENÜZ BİTMEDİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün özellikle çevre ve imar uygulamaları konusunda büyük emek verdiğini söyleyen Özgür Özel, bu nedenle Genel Merkezde oluşturacakları danışma masasında Başkan Gürün’ün görev alacağını ve diğer belediye başkanlarına danışmanlık yapacağını söyledi. Özel, “Yatay mimariyi Muğla’da uygulayan Belediye Başkanımız Osman Gürün, 4 kattan fazlasına imar vermemiş. Son 10 yılda tam 189 dava açmış. Çevreyi korumak ya da kendi vermediği yüksek kat uygulamalarını durdurmak için. Devletimiz Muğla’ya 3 Milyar TL yatırım yapmış. Osman Başkanım ise Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tam 8 Milyar TL yatırım yapmış” dedi.

ÖZEL: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KREDİ NOTU AAA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün Belediyeyi büyük bir mali disiplin ve dürüstlük içinde yönettiğine vurgu yaparken bu sayede güçlü bir mali yapıya sahip olduklarını söyledi. Özel, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün son 2’si Muğla Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kente 25 yıl hizmet etti. Muğla Büyükşehir Belediyemizin kredi notu AAA. Bu nasıl oluyor? İyi bir mali disiplin, çalmamakla, çaldırmamakla oluyor. Kredi kuruluşları vereceği paranın yatırıma dönüşeceğine ve geri ödeneceğine ikna olmuş durumda. Bu kredilerle de Muğla’ya büyük hizmetler yapılıyor” dedi.