Özgür Özel, 'özür borçlular' demişti... Erdoğan devam ediyor: 'DEM'lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar'

Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:22

Güncelleme: 11.02.2024 - 15:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tekirdağ mitinginde konuştu. Erdoğan, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlere de kısa bir süre kala muhalefeti 'Kandil' bağlantısı ile suçladı. Erdoğan, DEM Parti'nin seçime kendi adaylarıyla gitmesine karşın muhalefete yönelik "Bugün de kapalı kapılar ardında DEM'lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların millete saygıları yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'nin kararı üzerine bugün yaptığı açıklamada "Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili hesaptır. Bizim kimsenin çıkaracağı aday da çıkarmadığı adaya da lafımız da minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar lafı layık görenler şimdi bize özür borçlular" demişti.

"DEM'LENEREK SEÇİM KAZANMANIN HESABINI YAPIYORLAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP'yi "DEM'le pazarlık" iddiası üzerinden hedef almayı sürdürdü.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin tarihi milletin değerleri ile kavga etmenin tarihidir. Anadolu insanını hürmete layık görmediler. Her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Kandildeki terör baronları bunlar için oy istedi. 50 gün sonra bunlara gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Bugün de kapalı kapılar ardında DEM'lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların millete saygıları yok."

GERİ ADIM ATTI

Antakya'da yaptığı konuşmada “Merkezi yönetimle yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” diyerek gözdağı veren Erdoğan, geri adım attı.

Erdoğan, "Bizde CHP gibi vatandaşa 'Tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz' gibi kibirli bir dil olamaz. Bizde 'Oy yoksa hizmet yok' deyip milleti açık açık tehdit etmek olmaz" diye konuştu.

"TEKİRDAĞ'A KENDİMİZİ ANLATAMADIK"

2019 seçimlerinde Tekirdağ'ın kaybedilmesine yönelik konuşan Erdoğan, "Kendimizi ve projemizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. Demek ki Tekirdağ'ı ikna etmekte yetersiz kaldık. Bu eksiğimizi 31 Mart seçimlerinde telafi etmeye var mıyız? Hata varsa düzeltecek, sıkıntı varsa giderecek, engeller varsa mutlaka aşacağız."ifadelerini kullandı.