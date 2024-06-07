Özgür Özel partisinin oy oranlarını açıkladı: 'Daha bugün ortaya çıkan anketlerde...'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 18:36

Güncelleme: 07.06.2024 - 19:05

Özgür Özel Adana ziyaretinde partisinin İl Başkanlığı'nı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Özel meydandaki kalabalığa seslenerek, "Duysaydık bir miting yapardık. Burayı doldurdunuz bir mitinge çevirdiniz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in gündeminde açıklanan hububat alım fiyatları ve emekliye verilecek bayram ikramiyesi vardı.

"SİZE SÖZÜM OLSUN..."

Özel'in konuşmasından satır başlıkları şöyle:

"CHP olarak bizler büyük bir zafer elde ettik demiyoruz, diyoruz ki büyük bir görev üstlendik ama bu seçim belediye başkanlarının cebine birer altın anahtar koyan seçimdir. Bu belediyeler doğru, dürüst, adil yönetildikten sonra o anahtarın adı Atatürk'ün partisini iktidara taşıyacak anahtardır.

10 bin liraya mahkum edilen emeklinin, asgari ücretine zam yapılmayan emekçinin, ürünü para etmeyen çiftçinin, kredi kartı borcunu borçla kapatanların, atanmayan öğretmeyenlerin, staj mağdurlarının; mağdur olan kim varsa onun mücadelesini verdik, vermeye devam edeceğiz. Size sözüm olsun, sizin derdiniz olmayan hiçbir şey benim gündemim olamayacak.

"YAZIKLAR OLSUN..."

Dün hububat fiyatları açıklandı. Rize'de de çay fiyatını Twitter'dan açıkladılar, burada da öyle. Açıklanan fiyat iyi ise Cumhurbaşkanı, normal ise bakan kötü ise birini bulup açıklatıyorlar ama dünkü buğday fiyatını açıklayan adam insan içine çıkamaz insan içine... Yazıklar olsun Twit atıp açıklıyorlar.

ERDOĞAN'A ÖNERİ

CHP emekli maaşı için asgari ücret öneriyor. Buradan hükümete sesleniyorum. Önümüzdeki hafta Sayın Erdoğan ile bir araya geleceğiz. Erdoğan bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini bir asgari ücrete, 17 bin liraya çıkarıp gelecek hafta dağıtmasını öneriyorum."

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A ATATÜRK'LÜ GÖNDERME

Özgür Özel Erdoğan'ın yıllar önce bir çiftçiye seslendiği 'Al ananı da git' sözlerini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Birisinin dediği gibi 'Al ananı da git' demeyeceğiz birisinin dediği gibi 'Çiftçi milletin efendisidir' diyeceğiz."

ANKET SAYILARINI AÇIKLADI

Özel son olarak partisinin oy oranlarını açıkladı:

"Yerel seçim yerel seçimde kalmadı. Devam etti. Daha bugün ortaya çıkan anketlerde, hangi firma olursa olsun, iktidara yakın ya da uzak... Hiçbirisinde partimizin oyu yüzde 30'un altında değil, 33, 34, 35 ölçüyorlar. Hiçbirinde seçim akşamına göre rakibimizle aramızda fark yok. Hepsi ölçüyor, fark açılıyor. Gazi'nin partisi birinci parti oldu, burada duruyor. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor."