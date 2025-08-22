Özgür Özel saat vermişti: CHP'nin Sivas mitinginin hazırlıkları tamamlandı

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin 49'uncu adresi Sivas oldu.

Mitingin son hazırlıkları tamamlandı. Mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

"İMAMOĞLU" AYRINTISI

CHP lideri Özel ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı pankart da meydana asıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "İmamoğlu'na Özgürlük" yazılı pankart da alanda yerini aldı.

Alana Özel'in Sivaslılara hitap edeceği otobüs ve basın mensupları için iki ayrı otobüs de konumlandırıldı. Miting alanında ambulanslar da hazır bekletiliyor.