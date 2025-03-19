Özgür Özel Saraçhane'de
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a geldi. İmamoğlu'nun ailesini ziyaret eden Özel, Saraçhane’de toplantı yapacak. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da kısa süre içinde Saraçhane’ye gelmesi bekleniyor.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Ankara'dan İstanbul'a geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun aile evi ziyaretinin ardından Saraçhane'ye geçti.
Özel'in Saraçhane'de yapacağı toplantının ardından basın açıklaması yapacağı belirtildi. Dilek İmamoğlu'nun da kısa süre içerisinde Saraçhane'ye gelmesi bekleniyor.
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