Özgür Özel, Saraçhane'de: 'İmamoğlu bir yandan cezaevi bir yandan da cumhurbaşkanlığı yolundadır'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 13:41

Güncelleme: 23.03.2025 - 14:05

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin de açıklamada bulundu.

Özel, şunlar söyledi:

"Türkiye siyaset tarihinin de dünya siyaset tarihinin de en paradoksal işidir. Çünkü biz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyecekken, adayımıza yapılan yargı tacizlerinin en süt noktaya çıkıp tam da bugün tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı. Adeta İtalyan mafya yöntemleriyle sen bana karşı aday olursan, ben seni o gün tutuklatırım denmiştir. İmamoğlu bir yandan cezaevi bir yandan da cumhurbaşkanlığı yolundadır. Millet onu Silivri'ye ittirmeye çalışanlara inat Çankaya'ya yaklaştırmaktadır.

Burada bizim için görevini yapan her bir emekçi kardeşimiz hangi kuruluş adına çalışırsa çalışsın değerlidir. Patron ayrıdır, çalışan basın emekçisi kardeşimiz ayrıdır."

Özel, "İmamoğlu'nu yarın ziyaret edecek mi?" sorusuna karşılık da "Henüz başvuru yapmadık. Hep beraber bugünden sonrasını planlayacağız" dedi."