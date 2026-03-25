Özgür Özel, savaşa karşı öneri paketini açıkladı... İktidara 'bildiri' tepkisi: 'Tercümesini sitenize koyamadınız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde politika kurulu başkanlarıyla toplandı.

Toplantıda Ortadoğu’da devam eden savaşın ekonomik boyutları; tarım, akaryakıt fiyatları, enflasyon, turizm gibi başlıklar altında çok boyutlu olarak ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Özel, “kendi ülkelerinde siyaseten sıkışmış ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a saldırdığını” belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ABD safında durduğunu söyleyen Özel “Bir bildiri yazdınız, ABD’ye ve İsrail’e tek söz yok. Bu bildirinin tercümesini sitenize koyamadınız. Trump, Erdoğan’a meşruiyet veriyorsa biz bunu elimizin tersiyle itiyoruz. Erdoğan’ın, Trump ile kurduğu şahsi, ilkesiz ve kendine meşruiyet aramaya odaklı bu ilişkinin Türkiye için büyük riskler barındırdığını ifade ediyoruz. Bu bir seçilmişin tarihimiz boyunca yaşatmadığı bir hüzündür. Biz şahısların değil ülkenin menfaatlerini savunan bir dış politika olmasını savunuyoruz” dedi.

İran savaşının “bitti” açıklamalarına karşın devam ettiğini vurgulayan Özel, "Ekonomimiz bu savaşa hazırlıksız yakalanmıştır. İktidarın bu krizi aşmak için bir politikası yoktur” ifadelerini kullandı.

‘ASGARİ ÜCRET 3 AYDA 1 ZAMLANMALI’

Bu süreçte Ekonomik Sosyal Konseyi’n de toplanmadığını belirten Özel, yasalara göre 9 yıldır bu konseyin toplanmamasının anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Konseyin sendikaları, meslek örgütlerini, ekonominin tüm paydaşlarını kapsadığını aktaran Özel, bu nedenle toplanması gerektiğini söyledi.

CHP’nin oluşturduğu ekonomi konseyinin savaşa karşı tedbirlerini paylaşan Özel “Acil Önlemler” ve “Orta-Uzun Vadeli Öneriler” başlığında önerilerini anlattı.

Akaryakıt zamlarına dikkat çeken Özel “Akaryakıttaki yüzde 20’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesini öneriyoruz. Benzin ve motorinin ÖTV’si içindeki KDV de kalıcı olarak kaldırılmalıdır. Tarımda, çiftçilere finansmana erişim olanağı, faizsiz gübre desteği sağlanmalıdır. Gıda temini açısından krizin kapıda olduğu görülmeli, acil önlem alınmalı. Çiftçilerin kredi borçlarının faizi silinmeli, haciz işlemleri durdurulmalıdır” dedi.

Özel “Asgari ücret artışı 3 ayda bir gerçekleşmeli, memur maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılmalıdır. Hane gelirine göre nakit destek verilmelidir. Süreçten olumsuz etkilenen firmalar için acil olarak Kredi Garanti Fonu teminatlı kredi paketleri devreye alınarak işletme sermayeleri desteklenmelidir. Küçük esnafa elektrik ve doğalgaz desteği sağlanmalıdır. Turizmde senaryo bazlı hazırlık yapılmalıdır” diye konuştu.

‘KAMU YARARI ESAS ALINMALI’

Özel, partisinin uzun ve orta vadeli önerilerini de şöyle sıraladı:

“Enerji güvenliğinin sağlanması için gerekli altyapı entegrasyonu oluşturulmalı, arz güvenliğinin tahkim edilmesi için alternatif tedarik hatları güçlendirilmeli, yerli yenilenebilir enerji kapasitesi artırılmalıdır. Tarımda maliyet krizine karşı kalıcı sübvansiyon mekanizmaları oluşturulmalı, üretim artışı ve planlama esas alınmalı, çiftçiye gelir güvencesi sağlanmalıdır.

Orta Koridorun etkinliği artırılmalı, alternatif uluslararası ticaret ve ulaştırma koridorları güçlendirilmeli, komşu ülkelerle ulaştırma ve enerji alanında kriz koordinasyon mekanizmaları oluşturulmalıdır. Türkiye ekonomisini savaşın ekonomik sonuçlarına karşı güçlendirmek için kamu yararı, şeffaflık ve verimlilik esaslı yeni bir bütçe anlayışı benimsenmeli, kamu zararı yaratan uygulamalara son verilmelidir.”

‘CHP, SORUNLARI ÇÖZMEYE HAZIR’

Konuşmasının sonunda iktidarın ülkenin sorunlarını çözemeyecek bir durumda olduğunu belirten Özel “Karşımızda dış politikada ilkesiz, ekonomide basiretsiz, yönetimde liyakatsiz, hukukta adaletsiz bir iktidar vardır. Erdoğan ve iktidarı siyasette tükenmiştir. Ancak Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. CHP, liyakatli kadroları ve güçlü kurullarıyla Türkiye’de iktidarı devralmaya hazırdır. İktidarımızda devletimizi güçlü, yurttaşlarımızı güvende tutacağız. Adayımız Ekrem İmamoğlu, siyasi bir darbeyle hapse atılmış olsa bile adalet ve demokrasi mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir” dedi.