Özgür Özel Silivri'de: İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (24 Aralık) tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu görmek için Silivri’ye geldi.

Özel İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile de görüşecek.

Saat 11.00 civarında Silivri Cezaevi'ne giriş yapan Özel'in ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

ÖZEL, Z İYARET SONRASI KA Ğ ITHANE 'DEK İ MİTİNGE KATILACAK

Özel, ziyaretin ardından akşam Kağıthane'de gerçekleşecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.