Özgür Özel Silivri'de: İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

24.12.2025 11:25:00
Haber Merkezi
CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi’ne gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (24 Aralık) tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu görmek için Silivri’ye geldi.

Özel İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile de görüşecek.

Saat 11.00 civarında Silivri Cezaevi'ne giriş yapan Özel'in ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

 

ÖZEL, ZİYARET SONRASI KAĞITHANE'DEKİ MİTİNGE KATILACAK

 

Özel, ziyaretin ardından akşam Kağıthane'de gerçekleşecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel