Özgür Özel, siyasette normalleşme süreci kapsamında BBP lideri Destici ile görüştü: Anayasa hassasiyeti

Yayınlanma: 24.05.2024 - 00:00

Güncelleme: 24.05.2024 - 00:04

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde yerel seçim sonrası tebrik için gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti. İki lider görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Siyasetteki normalleşme süreci kapsamında yapılan görüşmelere değinen Özel, “Destici ile Meclis’te mesai harcadıklarını ve bu kapsamda partilerinin bir normalleşmeye ihtiyacı olmadığını” söyledi. Görüşmede Siyasi Partiler Yasası üzerine değerlendirmede bulunduklarını söyleyen Özel, yüzde 1’in üzerinde oy alan partilere Hazine yardımı da yapılması gerektiğini ve bu kapsamda gelecek bir yasa teklifi değişikliğini destekleyeceklerini belirtti.

"GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

CHP ile demokratik ve sivil bir anayasada hemfikir olduklarını söyleyen Destici, “Bir anayasa yapma konusunda gayret göstermemiz gerektiğini söyledim. İlk dört madde gibi maddelerle zaten kimsenin sıkıntısı yok. Sıkıntısı olanlar da sıkıntılarıyla yaşamaya mecburdur. Bu konularda da fikir birliğinde olduğumuzu görmekten büyük memnuniyet duydum” dedi. Destici ayrıca partilere yapılan Hazine yardımının tamamen kaldırılmasını önerdi. Öte yandan; iki liderin yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan CHP kurmayları, Özel’in tüm bu ziyaretlerde mevcut anayasaya uyulmasıyla ilgili hassasiyetini vurguladığını kaydetti.



"HAYVAN HAKLARI FONU KURULMALI"

Destici ve Özel ziyaret sonrası sokak hayvanları ile ilgili soruları yanıtladı. Destici, “Yasa teklifi ni desteklediğimizi ifade ediyoruz. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor, çocuklar sokağa gidemiyor. Çözüm bulurken insanı öncelemeli” dedi. Özel ise hayvanların uyutulması konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Bu kapsamda Meclis’in daha önce bir rapor hazırladığını anımsatan Özel, “Bu raporda uyutma meselesi yok. Uyutma hasta ve tedavisi mümkün olmayan hayvanlarla sınırlı. Sokak hayvanlarının çoğalmasını engellemeyle ilgili bir uyutma burada yok. Rapor, ‘Bir hayvan hakları fonu kurulmalıdır’ diyor. Bu fon ile barınak yapılması, kısırlaştırma gibi harcamaları karşılanabilir. Bunu tüm partiler karara bağladı” dedi.

