Özgür Özel, siyasette normalleşme süreci kapsamında BBP lideri Destici ile görüştü: Anayasa hassasiyeti
Destici ile Özel, yeni anayasa konusunda hemfikir olduklarını aktardı.
CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde yerel seçim sonrası tebrik için gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti. İki lider görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Siyasetteki normalleşme süreci kapsamında yapılan görüşmelere değinen Özel, “Destici ile Meclis’te mesai harcadıklarını ve bu kapsamda partilerinin bir normalleşmeye ihtiyacı olmadığını” söyledi. Görüşmede Siyasi Partiler Yasası üzerine değerlendirmede bulunduklarını söyleyen Özel, yüzde 1’in üzerinde oy alan partilere Hazine yardımı da yapılması gerektiğini ve bu kapsamda gelecek bir yasa teklifi değişikliğini destekleyeceklerini belirtti.
"GAYRET GÖSTERECEĞİZ"
CHP ile demokratik ve sivil bir
anayasada hemfikir olduklarını
söyleyen Destici, “Bir anayasa
yapma konusunda gayret
göstermemiz gerektiğini söyledim.
İlk dört madde gibi maddelerle
zaten kimsenin sıkıntısı yok.
Sıkıntısı olanlar da sıkıntılarıyla
yaşamaya mecburdur. Bu konularda
da fikir birliğinde olduğumuzu
görmekten büyük memnuniyet
duydum” dedi. Destici ayrıca
partilere yapılan Hazine yardımının
tamamen kaldırılmasını önerdi.
Öte yandan; iki liderin yaptığı
görüşmeye ilişkin konuşan
CHP kurmayları, Özel’in tüm bu
ziyaretlerde mevcut anayasaya
uyulmasıyla ilgili hassasiyetini
vurguladığını kaydetti.
"HAYVAN HAKLARI FONU KURULMALI"
Destici ve Özel ziyaret sonrası sokak
hayvanları ile ilgili soruları yanıtladı.
Destici, “Yasa teklifi ni desteklediğimizi
ifade ediyoruz. Yaşlılarımız sabah
namazına gidemiyor, çocuklar sokağa
gidemiyor. Çözüm bulurken insanı
öncelemeli” dedi. Özel ise hayvanların
uyutulması konusundaki hassasiyetini
dile getirdi. Bu kapsamda Meclis’in daha
önce bir rapor hazırladığını anımsatan
Özel, “Bu raporda uyutma meselesi
yok. Uyutma hasta ve tedavisi mümkün
olmayan hayvanlarla sınırlı. Sokak
hayvanlarının çoğalmasını engellemeyle
ilgili bir uyutma burada yok. Rapor, ‘Bir
hayvan hakları fonu kurulmalıdır’ diyor.
Bu fon ile barınak yapılması, kısırlaştırma
gibi harcamaları karşılanabilir. Bunu tüm
partiler karara bağladı” dedi.
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