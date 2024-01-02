Özgür Özel, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Yayınlanma: 02.01.2024 - 18:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 18:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Özgür Özel, Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyetle Genel Merkezimizde bir araya geldik" ifadelerini kullandı.