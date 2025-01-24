Özgür Özel, Uğur Mumcu anmasında konuştu: 'Aynı hukuksuz sürecin devamını yaşıyoruz'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:23

Güncelleme: 24.01.2025 - 14:47

Gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 32'inci yılında anıldı. Anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“32’nci yılında Uğur Mumcu’yu bir kez daha hem değerli ailesiyle, hem de Türkiye’nin en büyük ailesi olarak hep birlikte andık. Uğur Mumcu’nun cenaze töreni, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze töreninden sonra en kitlesel, en çok insanın birlikte ağladığı ve o günden sonra da maalesef hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir cenaze olarak tarihe geçmiştir. Bir hukukçu ve gazeteci olarak o gün ne yazdıysa, bugün hepsinin doğru olduğunu ve haklı olduğunu, o gün alınmayan tedbirlerin bugün yaşananları birer birer bize yaşattığını hepimiz okuyoruz, görüyoruz, bizzat yaşıyoruz. Bugün tarihi bir fırsat elde var. Ailenin de beklentisi bu yönde, hepimizin de öyle. Mahkeme nihayet başvuru üzerine Sayın Ağar'ın dinlenmesine karar verdi. Sayın Ağar’ın gelip bildiği her şeyi anlatması tarihi bir sorumluluğudur. Bu çağrıya biz de katılıyoruz. Söylediği söz çok anlamlı, çok gizemli ve bir o kadar aydınlatılmaya muhtaçtır. Ümit ediyorum o tuğlanın çekildiği, derin devletin altında kaldığı, bir daha da bu ülkede demokrasi dışında hiçbir gücün egemen olamadığı bir Türkiye’yi gelecekte hep birlikte inşa edebiliriz” dedi.

“AYNI HUKUKSUZ SÜRECİN DEVAMINI YAŞIYORUZ”

Özel, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Çok zor günlerden geçiyoruz. Uğur Mumcu’nun bir hukukçu ve gazeteci olarak en çok savunduğu şey hukukun üstünlüğüydü. Hukukun ayaklar altına alındığı bir süreçten geçiyoruz. Uğur Mumcu’nun faili meçhul cinayetinin tabi olduğu da aynı süreçtir. Bugün maalesef hepimizin yüreğini yakan Bolu Otel yangınından sonra yaşananlar da aynı süreçtir. Yargının talimat altında olduğu, bugün bütün iktidardan olmayan herkesin tehdit altında olduğu, özgürlüğünün tehdit altında olduğu süreç de aynı süreçtir. Otel yangınını karartanlar da adaleti karartanlar da siyasetçileri, belediye başkanlarını, seçilmişleri hapislere tıkanlar da hepsi aynı hukuksuzluk sürecinin devamıdır, sonucudur. Bugün de en fena süreç, en şiddetli şekilde sürmektedir. Burada sadece ve sadece bu törenler artık bizim bir kez daha irademizi güçlendirmeye ve azmimizi bilemeye katkı sağlıyor. Buradan azmimizi bir kez daha bileyerek, yeminizi, andımızı bir kez daha hatırlayarak ayrılıyoruz. Ant olsun ki hesap soracağız.”