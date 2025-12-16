Özgür Özel ve Gülşah Durbay'ın ailesi, Manisa'da taziyeleri kabul ediyor

Kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, dün son yolculuğuna uğurlanmasının ardından taziyeler, Fatih Sergi Salonu’nda kabul ediliyor.

Taziye sırasında, CHP lideri Özel'e Durbay’ın babası Osman Durbay, annesi Fatma Durbay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve CHP’nin Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen eşlik etti.

Saat 12.00 itibarıyla başlayan taziyeye çok sayıda Manisalı yurttaş katıldı. CHP’li il ve ilçe başkanlarının yanı sıra; ilçe belediye başkanları, milletvekilleri de aileye ve Özel’e başsağlığı diledi.

YURTTAŞLAR TAZİYE DEFTERİNİ İMZALADI

Taziyenin yapıldığı sergi salonu binasına Valilik binasına kadar metrelerce kuyruk oluştu. Başsağlığı dileyen vatandaşlar, taziyeden ayrılmadan önce taziye defterini de imzaladı. Taziyeler, saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Özgür Özel ayrıca Manisa'nın tanınan iş insanlarından İsmail Akçura'nın kardeşi Haşim Akçura için Hatuniye Camisi'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazına katıldı.