Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu ne yapacak? CHP'de 'grup toplantısı' krizi: Anayasa, TBMM ve CHP TBMM Grup İç Yönetmeliği ne diyor?

Kurultayda kaybettiği genel başkanlık görevine "mutlak butlan" kararı sonrası dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "grup toplantısı" yapacağını belirtmesinin ardından CHP'de yeni bir kriz daha başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü sebebiyle grup toplantısı olmayacağını açıklayan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı ardından planını değiştirdi. Salı günü Meclis'te grup toplantısı yapılıp yapılmayacağı ve kimin konuşacağı merak konusu oldu.

ANAYASA, TBMM VE CHP TBMM GRUP İÇ YÖNETMELİĞİ NE DİYOR?

Gelişmelerin ardından; Anayasa, TBMM İç Tüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve CHP TBMM Grup İç Yönetmeliği'nde konuya dair ne yazdığı merak konusu oldu. "Kılıçdaroğlu, grup yönetiminin onayı olmadan toplantıda konuşabilir mi?" sorusu gündeme geldi.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, CHP'deki grup toplantısı krizini Anayasa, TBMM İç Tüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve CHP TBMM Grup İç Yönetmeliği üstünden değerlendirdi.

Zeyrek'in yazısı şöyle:

"1- Anayasa’da TBMM Grupları hakkında genel çerçeve çiziliyor.

2- TBMM İç Tüzüğü’nün 18. Maddesi şöyle:

“Siyasî parti grubunun ilk kuruluşunda grup iç yönetmeliği ile her yasama dönemi başında, o gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir liste gruplarca Meclis Başkanlığına verilir. Sonradan meydana gelecek değişiklikler hakkında da en kısa zamanda aynı işlem yapılır.”

(Bu işlem 2023 seçimlerinden sonra yapıldı.)

Aynı İç Tüzüğün 167. Maddesi eski milletvekilleri hakkındaki kuralı kapsıyor:

“TBMM eski üyeleri, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar.”

(Bu maddeye göre eski bir üye olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Grup toplantılarına girme hakkı yok.)

3- Şimdi Siyasi Partiler Kanunu’nun maddelerine bakalım

Madde 24 – Bir siyasi partinin grup genel kurulu, o partinin milletvekillerinden oluşur.

Madde 25 – Her siyasi parti grubunda; kuruluşu, görev ve yetkileri grup iç yönetmeliğinde belirtilen birer yönetim ve disiplin kurulu bulunur.

Madde 26 – Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır; değilse grup başkanı grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir.

4- Sırada Siyasi Partiler Kanunu’nun 25. maddesinde sözü edilen Grup İç Yönetmeliği var. Bu yönetmeliklere göre:

Madde 25: Olağan Toplantılar Grup Genel Kurulunun TBMM Çalışmaları sürerken iç yönetmelik veya karar gereği olarak ya da yetkililerin çağrısıyla yaptığı toplantılardır.

TBMM Çalışmaları sürerken Genel Kurul haftada en az bir gün toplanır.

Grup Gelen Kurulunu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, Grup Başkanı, Grup Yönetim Kurulu ve Grup üyelerinden en az beşte biridir.

Madde 26: Olağanüstü toplantılar, TBMM toplantıda değilken, 25. maddede gösterilen Grup Genel Kurulunu toplantıya yetkili olanların istemi üzerine yapılan toplantılardır.

"YETKİLİ ÖZEL VE EKİBİ"

Mevzuattan da anlayacağınız üzere, TBMM’deki CHP Grubunun Genel Kurul toplantıları konusunda tek yetkili CHP Grup Genel Kurulu’nun TBMM üyeleri tarafından seçilen yöneticileridir. Yani Özgür Özel ve grup başkanvekilleridir.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşabilmesinin önünde yasal bir engel yok ama bu ancak CHP’nin TBMM Grup Yönetimi uygun görürse olur.

Kemal Kılıçdaroğlu 28 milletvekilinin (beşte bir) çağrısıyla olağanüstü grup toplasa dahi toplanacak grubun yönetimi ve konuşmacı belirleme hakkı yine mevcut grup yönetiminde olur."