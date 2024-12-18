Özgür Özel, yarın Ahmet Özer, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ı ziyaret edecek

Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:54

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i, Gezi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. Özel'e ziyarette Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan eşlik edecek.

İlk ziyaretini 29 Kasım'da gerçekleştiren Özel, Ahmet Özer'i ikinci kez ziyaret edecek. CHP Lideri Özel, Gezi tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yla ise genel başkan seçildikten sonra ilk kez görüşecek.