Özgür Özel yeni anket açıkladı, Devlet Bahçeli'ye mesaj verdi: 'Biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DW Türkçe'den Kıvanç El'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, "Devlet Bahçeli'nin Selahattin Yılmaz soruşturması sonrası verdiği tepkiyle sizi eleştirdi. Siz de 'Özgürüm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla diyor aslında' dediniz. Kastınız tam olarak neydi? Cumhur İttifakı içerisinde bir tartışma mı görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın parçalanması, birbirine düşmesinden medet umuyor değilim. Bir gerçeklik var Devlet Bahçeli'nin de ısrarla savunduğu, MHP'nin ifade ettiği, Bahçeli'nin vurguladığı 'Terörsüz demokratik Türkiye' süreci var. Biz demokrasi boyutunu da en az terör kadar önemsiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığıdır. Türkiye'de yaşananlar bunu zedeliyor."

"BİZ DEMOKRASİ YOLUNDA HERKESLE YÜRÜRÜZ ONA DA BİR İTİRAZIM YOK..."

Özel şöyle devam etti:

"Bahçeli, iddianame yazılması, tutuksuz yargılama gibi mesajları var. Devlet Bey'in söylemesi kıymetli. AK Parti de ittifak ortağı ile uyumlu olarak bunları söylese aralarından su sızmasın bana ne… AK Parti’de sessiz bir çoğunluk da böyle düşünüyor ama karar vericiler bu noktada değil. AK Parti'nin talimatlandırdığı ve siyasette yol temizliği yapan, Çağlayan'da görev yapan arkadaşlar var. Beyaz Toros ile fotoğraf verecek kadar gözleri döndü.

Bahçeli'nin tepkisi ittifak ortağınadır. Hala aynı noktadayım, bunu siyaseti takip eden herkes bilir. Devlet Bey’in ittifak üzerindeki gücünü de düşününce, ittifak ortağını bir an önce bu davaların iddianamelerinin yazılması, yargılamaların başlaması noktasına çekmesini ümit ediyorum. 'Onlar kavga etsin birbirine düşsün biz aradan çıkalım' gibi bir derdim yok.

Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağından birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz ona da bir itirazım yok. Demokratik ve terörsüz Türkiye için biz herkesle yürürüz."

"KÖTÜMSER ANKETLERDE 2-3 PUAN, İYİMSER ANKETLERDE 6-7 PUAN ÖNDE OLDUĞUMUZ GÖRÜNÜYOR"

CHP lideri Özel, son anketlere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Daha çok yeni gelen anket var, bugün geldi. Güvenilir bir anket. Bütün partiler buna abone. (Anketi göstererek) Yüzde 34,7 CHP, yüzde 32,8 AKP. CHP'nin son bir ayda 0.3 oy artırıp AKP’nin 0.4 düştüğünü gösteriyor. Çok uzun süredir CHP birinci parti. Şunu da söyleyeyim; bu anket CHP açısından en kötümser anketlerden birisi.

AK Partililerin raporlarını kıymetli buldukları dahil dokuz firmadan anket alıyoruz. Yerel seçimlerden sonra 17 ay geçti. 17 ayda sadece dört ay ikinci parti olduk 13 ay birinci parti olduk. Mart'tan bu yana hep birinciyiz. CHP'nin parti içi tartışmalarla meşgul edildiğimiz bir de Tüzük Kurultayı oldu ve kurultay aylarında geriledik. CHP içe dönük konuşulunca geriye düştüğü oldu. Kötümser anketlerde 2-3 puan iyimser anketlerde 6-7 puan önde olduğumuz görünüyor."