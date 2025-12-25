Özgür Özel, yılın son MYK toplantısını yaptı: CHP’den yeni yıla üç aşamalı harita

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle yılın son toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda geride kalan yılın değerlendirmesi, yeni yılda yapılacak çalışmalar, Meclis’teki bütçe görüşmeleri ve asgari ücret ele alındı. Yeni yılda CHP’nin üç aşamalı bir yol haritası düşündüğünü belirten parti kurmayları “İlk aşama, mücadele. Her hafta yaptığımız mitingleri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Henüz gitmediğimiz, gelmemizi bekleyen bir çok il var. Yeni yılda Türkiye’nin birçok iline gitmeyi planlıyoruz” dedi. Bunun dışında erken seçim çağrıları yaptıklarını da anımsatan CHP’liler “Sandık çevresi için yaptığımız örgütlenme çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. 2026’da seçim olacakmış gibi tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET PROGRAMI VE SAHA ÇALIŞMASI

İkinci aşama olarak hükümet programının hazırlanmasını gösteren kurmaylar “Bunun için aday ofislerini kurduk. Gölge Kabinemiz hükümet programını çalışacak. 2026’da CHP iktidarında ne yapacağımızı daha fazla anlatmak istiyoruz. Partinin Merkez Yönetim Kurulu siyasi mücadelelerle ilgilenecek. Polemiklere genel merkez yanıt verecek. Ofisler de 2026’da hükümet programına odaklanacak” diye konuştu. Bunun için saha çalışmalarının olacağını söyleyen partililer “Parti programını hazırlarken yaptığımız gibi hükümet programının hazırlığı için de saha çalışmalarımız olacak. Sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ziyaretler olacak. Doğu illeri ziyaretleri de olacak” bilgisini verdi.

YARGILAMALAR BAŞLAYACAK

Üçüncü aşama olarak da yeni yılda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklu başkanların yargılamalarının başlayacağına dikkat çeken partililer “Yargılamaların canlı yayınlanması için çağrımız sürüyor. Ama iktidar bunu yapacak mı bilmiyoruz. Yeni yılda birçok yargılama için mahkemelerde de olmamız gerekecek. Yargılamalar canlı yayınlanmazsa, bunu halka anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden buna yönelik çalışmalarımız da olacak” diye konuştu.