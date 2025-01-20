Özgür Özel'den 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama: 'Aday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değil'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 15:01

Güncelleme: 20.01.2025 - 15:01

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun sözleri şöyle:

"İfadem o kadar net ki. Dedim ki 'öyle bir mücadele veriyoruz ki; biz evlatlarınızı da kurtarmak için mücadele edeceğiz'. Başsavcıya 'senin evlatlarını da bu tür muamelelerden kurtarmak için de mücadele ediyoruz' dedim. Ailesini bile bu meseleye alet etme paylaşımıdır bu soruşturma. İlginç bir durumdayız. Hem Allah'a hem 86 milyon insanın vicdanına havale ediyorum. Tahmin ediyorum ben sayın Cumhurbaşkanı için bizimle yatıp bizimle kalkıyor demiştim. Herhalde başsavcı da bizi düşünüyor. Bizimle ilgili mesleğini yürütüyor. Bu kadar meseleyi kişiselleştiren 'ben nereden ne yakalarım' diye, ettiğim cümle üzerinden soruşturma çıkaran savcının Türkiye'yi hukuki açıdan tehdit ettiğini düşünüyorum.

CHP'nin, Türkiye'nin bütününde çalışacak olan bir gençlik başkanına 'İstanbul'dan ayrılma' diyorsun. Adaletle de uyuşmuyor. Bunlardan bahsederken ifadem çok net. Bu işi zorlayan akla defalarca 'Verdiğimiz mücadeleyle sizin evlatlarınızı da kurtaracağız' demiştim. Aynı ifadeleri şimdiki başsavcıya da o kadar net ifade ettim ama bunu bile ne yazık ki 'Her yol mübahtır' anlayışıyla bu işi bile kendini ispat etme için kullanmaya çalışıyor. Üzülerek gördüm."

ÖZEL'DEN 'ADAY KİM' SORUSUNA YANIT

Daha sonra konuşan Özgür Özel ise, "CHP her şeyiyle seçime hazır, adayımız hazır. Çıkarsın karşımıza alırsın cevabı. Seni orda Akın Gürlek kurtaramaz" çıkışıyla ilgili soru üzerine "Bizim adayı belirleme irademiz kesindir. Ama aday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değildir. Aday belli, kimdir, genel başkan veya bir kurulla dar bir yerde belirleyecek olsa onlardan bir farkımız kalmaz. Normal bir olaya tepki verecek olursanız bir eylemlilik planına ihtiyacınız olabilir. Bize savaş ilan ettiler ve bu süreçte kimsenin bir güvencesi yok. Biz iktidarı devralma sürecinden bahsediyoruz. Olgunlaştıkça haberdar olacaksınız" dedi.