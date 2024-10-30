Özgür Özel'den 'Ahmet Özer' açıklaması: Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz

Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:54

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde gözaltına alınması sonrası "Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" ifadelerini kullandı.

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, Girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz.''

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı.



Süreci yakından takip ediyorum.



Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş,



Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış,



Girdiği… — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 30, 2024

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ile ilgili açıklamada bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı."

GÜNAYDIN: SAVCILAR VE HAKİMLER KANUNLARA BAĞLI KALMALI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü. Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz. İktidarlar gelip geçer; savcılar ve hakimler adaletin tecellisi için yalnızca kanunlara bağlı kalmalıdır."

ÖZGÜR ÇELİK: 'BELEDİYE BİNASININ KAPILARI ZORLANARAK AÇILDI'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili Halk TV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu bir operasyon. Belediye binasının kapıları zorlanarak açıldı. Ne olduğunu anlamadığımız anlamlandıramadığımız bir şafak operasyonu. Dikkatle takip ediyoruz. Kimse siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalışmamalı."

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınmış, belediye binası ve evinde arama yapılmıştı.