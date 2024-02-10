Özgür Özel'den AKP'li Aziz Yeniay'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ı telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 20:48
Özgür Özel'den AKP'li Aziz Yeniay'a geçmiş olsun telefonu
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AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı gerçekleşti, 1 yurttaş yaralandı. 

CHP'den yapılan açıklamada CHP lideri Özgür Özel, Yeniay'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi. 


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