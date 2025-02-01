Özgür Özel hastanede tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de hastanede kanser tedavisi devam eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel hastanede tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ı ziyaret etti
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ANKA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 19:05

İzmir'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ''CHP Engellilik Çalıştayı''na katıldı.

Özel,  daha sonra ilkokul öğretmeni emekli öğretmen Gülseren Hasyamanlar’ı İzmir Göztepe’deki evinde ziyaret etti.

Özel, ziyaretten sonra İzmir’de hastanede kanser tedavisi devam eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


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