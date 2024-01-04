Özgür Özel'den Ayla Algan için başsağlığı mesajı

CHP lideri Özgür Özel, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ayla Algan için başsağlığı mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 21:57
Özgür Özel'den Ayla Algan için başsağlığı mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan için başsağlığı dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli sinema ve tiyatro sanatçısı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'dan acı haber geldi. Usta sanatçı, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kült haline gelmiş ve hala büyük bir keyifle seyredilen Sadri Alışık ile oynadığı "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer eden Algan, çok sayıda tiyatro, sinema ve dizide de yer almıştı.


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