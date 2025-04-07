Ümit Özdağ'dan, Özgür Özel'e tebrik: 'Türkiye siyasetine hayırlı olsun'

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Yeni yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına ve Türkiye siyasetine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Ümit Özdağ'dan, Özgür Özel'e tebrik: 'Türkiye siyasetine hayırlı olsun'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:06

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Yeni yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına ve Türkiye siyasetine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE SİYASETİNE HAYIRLI OLSUN"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Yeni yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına ve Türkiye siyasetine hayırlı olmasını diliyorum."


Etiketler: #Ümit Özdağ

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